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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Кальяри
Наполи - Кальяри: обзор матча 16 декабря 2023
Наполи
16.12.2023, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 16 тур
2 : 1
Завершен
Кальяри
69'
В. Осимхен
75'
Х. Кварацхелия
72'
Л. Паволетти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Кальяри
Желтая карточка
Ф. Ангисса
90'
+1
Замена
Й. Линдстрем
️️️️
Х. Кварацхелия
90'
Замена
А. Дзаноли
️️️️
М. Политано
90'
Желтая карточка
М. Политано
88'
Желтая карточка
М. Руй
85'
Замена
Д. Гаэтано
️️️️
В. Осимхен
82'
79'
Замена
Д. Лападула
️️️️
Э. Гольданига
ГОЛ! 2:1!
Х. Кварацхелия
Пас отдал
В. Осимхен
75'
72'
ГОЛ! 1:1!
Л. Паволетти
Пас отдал
З. Лувумбо
ГОЛ! 1:0!
В. Осимхен
Пас отдал
М. Руй
69'
68'
Замена
З. Лувумбо
️️️️
Г. Ористанио
67'
Замена
Г. Цаппа
️️️️
Н. Нандес
63'
Желтая карточка
Т. Ауджелло
Замена
Д. Распадори
️️️️
Й. Каюсте
59'
Замена
М. Руй
️️️️
Натан
59'
46'
Замена
А. Оберт
️️️️
А. Петанья
46'
Замена
А. Дейола
️️️️
Я. Янкто
Желтая карточка
А. Ррахмани
45'
+4
45'
+2
Желтая карточка
Л. Паволетти
45'
+2
Желтая карточка
Э. Гольданига
Желтая карточка
В. Осимхен
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К)
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Кальяри
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Маттео Прати
ОП
8
Найтан Нандес
ЦП
45
Антуан Макумбу
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
37
Андреа Петанья
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Наполи
14
Никита Контини
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Кальяри
23
Борис Радунович
ВР
18
Симоне Арести
ВР
5
Марко Манкосу
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
20
Сулемана
ОП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
11
Зито Лувумбо
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Мерет
13
Ррахмани
15
Жуан
4
Натан
22
Ди Лоренцо
2
Каюсте
99
Ангисса
68
Лоботка
7
Кварацхелия
21
Политано
45
Осимхен
3-1-3-1-2
1
Скуффет
13
Доссена
18
Гольданига
3
Ауджелло
18
Прати
8
Нандес
45
Макумбу
21
Янкто
11
Ористанио
30
Паволетти
37
Петанья
4
Натан
6
Мариу Руй
6
Мариу Руй
4
Натан
21
Политано
59
Дзаноли
59
Дзаноли
21
Политано
45
Осимхен
70
Гаэтано
70
Гаэтано
45
Осимхен
7
Кварацхелия
35
Линдстрем
35
Линдстрем
7
Кварацхелия
2
Каюсте
18
Распадори
18
Распадори
2
Каюсте
37
Петанья
33
Оберт
33
Оберт
37
Петанья
8
Нандес
4
Цаппа
4
Цаппа
8
Нандес
21
Янкто
14
Дейола
14
Дейола
21
Янкто
11
Ористанио
11
Лувумбо
11
Лувумбо
11
Ористанио
18
Гольданига
18
Лападула
18
Лападула
18
Гольданига
Остались в запасе
Наполи
Кальяри
14
Никита Контини
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
6
Диего Демме
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
23
Борис Радунович
ВР
18
Симоне Арести
ВР
5
Марко Манкосу
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
20
Сулемана
ОП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
6
Диего Демме
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Остались в запасе
23
Борис Радунович
ВР
18
Симоне Арести
ВР
5
Марко Манкосу
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
20
Сулемана
ОП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Наполи - Кальяри
5
3
Всего ударов по воротам
6
3
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
2
3
Нарушения
0
2
Офсайды
2
0
Количество передач
154
47
Сейвы
0
2
Точность передач %
90
57
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
0.41
0.08
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Италия. Серия А, 9 тур
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4 : 2
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Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Главный судья:
Маттео Марченаро
(Генуя)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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