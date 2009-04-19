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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Наполи
Кальяри - Наполи: обзор матча 19 апреля 2009
Кальяри
19.04.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 32 тур
2 : 0
Завершен
Наполи
5'
Жеда
90'
А. Лаццари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Наполи
Желтая карточка
М. Блази
ГОЛ! 2:0!
А. Лаццари
Замена
Х. Денис
️️️️
П. Каннаваро
Желтая карточка
П. Каннаваро
Замена
Р. Аквафреска
️️️️
А. Матри
Замена
А. Руссотто
️️️️
Л. Витале
Замена
️️️️
М. Фини
Замена
Х. Датоло
️️️️
М. Пациенца
Желтая карточка
А. Коссу
Желтая карточка
А. Парола
ГОЛ! 1:0!
Жеда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Федерико Маркетти
ВР
25
Карлос Хавьер Мэтью
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
18
Андреа Парола
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
0
Микеле Фини
ПП
21
Алессандро Матри
ЦФ
27
Жеда
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Наполи
70
Лука Буччи
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
3
Луиджи Витале
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
17
Марсело Салайета
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Кальяри
5
Марко Манкосу
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Лука Ди Лаура
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Наполи
33
Маттео Джанельо
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
23
Хесус Датоло
ЛП
54
Мариано Больячино
АП
11
Андреа Руссотто
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
0
Жоао Инасио Пиа
ЦФ
4-3-1-2
22
Маркетти
25
Мэтью
13
Астори
20
Бьянко
24
Писано
18
Парола
10
Лаццари
0
Фини
7
Коссу
27
Жеда
21
Матри
3-5-2
70
Буччи
27
Сантакроче
15
Контини
28
Каннаваро
70
Маннини
17
Гамшик
24
Пациенца
26
Блази
3
Витале
22
Лавесси
17
Салайета
21
Матри
99
Аквафреска
99
Аквафреска
21
Матри
3
Витале
11
Руссотто
11
Руссотто
3
Витале
24
Пациенца
23
Датоло
23
Датоло
24
Пациенца
28
Каннаваро
19
Денис
19
Денис
28
Каннаваро
Остались в запасе
Кальяри
Наполи
3
Лука Ди Лаура
ЦЗ
5
Марко Манкосу
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
33
Маттео Джанельо
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
54
Мариано Больячино
АП
0
Жоао Инасио Пиа
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
3
Лука Ди Лаура
ЦЗ
5
Марко Манкосу
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Остались в запасе
33
Маттео Джанельо
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
54
Мариано Больячино
АП
0
Жоао Инасио Пиа
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Кальяри - Наполи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Сант-Элия
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