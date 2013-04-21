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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Кальяри
Наполи - Кальяри: обзор матча 21 апреля 2013
Наполи
21.04.2013, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 33 тур
3 : 2
Завершен
Кальяри
48'
Д. Астори (АГ)
64'
Э. Кавани
90+4'
Л. Инсинье
18'
С. Ибарбо
71'
М. Сау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Кальяри
90'
+6
Желтая карточка
А. Экдаль
Желтая карточка
В. Бехрами
90'
+6
ГОЛ! 3:2!
Л. Инсинье
Пас отдал
П. Армеро
90'
+4
Замена
Э. Калайо
️️️️
К. Суньига
88'
Замена
Л. Инсинье
️️️️
Б. Джемаили
78'
74'
Желтая карточка
М. Кабрера
71'
ГОЛ! 2:2!
М. Сау
Пас отдал
М. Кабрера
68'
Замена
М. Сау
️️️️
Т. Рибейро
64'
Желтая карточка
Р. Наингголан
ГОЛ! 2:1!
Э. Кавани
Пас отдал
К. Маджо
64'
57'
Желтая карточка
Нене
57'
Замена
М. Кабрера
️️️️
Нене
Замена
П. Армеро
️️️️
А. Гамберини
55'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Астори
48'
45'
+2
Замена
Л. Ариаудо
️️️️
Л. Россеттини
Желтая карточка
Э. Кавани
45'
+1
43'
Желтая карточка
Д. Дессена
Желтая карточка
П. Каннаваро
23'
18'
ГОЛ! 0:1!
С. Ибарбо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
21
Горан Пандев
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Наполи
42
Диаманте Криспино
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
33
Марко Донадель
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
16
Матиас Кабрера
АП
25
Марко Сау
ЦФ
3-5-2
21
Розати
3
Бритос
28
Каннаваро
5
Гамберини
18
Суньига
17
Гамшик
21
Джемаили
85
Бехрами
11
Маджо
10
Кавани
21
Пандев
4-3-3
22
Агацци
24
Перицо
13
Россеттини
13
Астори
29
Мурру
44
Наингголан
8
Экдаль
27
Дессена
7
Нене
8
Ибарбо
19
Рибейро
5
Гамберини
7
Армеро
7
Армеро
5
Гамберини
21
Джемаили
10
Инсинье
10
Инсинье
21
Джемаили
18
Суньига
16
Калайо
16
Калайо
18
Суньига
13
Россеттини
15
Ариаудо
15
Ариаудо
13
Россеттини
7
Нене
16
Кабрера
16
Кабрера
7
Нене
19
Рибейро
25
Сау
25
Сау
19
Рибейро
Остались в запасе
Наполи
Кальяри
42
Диаманте Криспино
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
33
Марко Донадель
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
1
Влада Аврамов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
Главный тренер
Иво Пульга
Остались в запасе
42
Диаманте Криспино
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
33
Марко Донадель
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
Остались в запасе
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
1
Влада Аврамов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Иво Пульга
Статистика матча Наполи - Кальяри
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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