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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Кальяри
Наполи - Кальяри: обзор матча 26 сентября 2021
Наполи
26.09.2021, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 6 тур
2 : 0
Завершен
Кальяри
11'
В. Осимхен
57'
Л. Инсинье (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Кальяри
Замена
Д. Демме
️️️️
Ф. Руис
88'
85'
Замена
А. Грасси
️️️️
К. Строотман
85'
Замена
Г. Перейро
️️️️
Х. Ликояннис
Замена
А. Унас
️️️️
Л. Инсинье
77'
Замена
А. Петанья
️️️️
В. Осимхен
77'
Желтая карточка
Э. Эльмас
76'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
П. Зелински
69'
Замена
И. Лосано
️️️️
М. Политано
69'
68'
Замена
Б. Кейта
️️️️
А. Дейола
68'
Замена
Л. Чеппителли
️️️️
С. Валюкевич
Желтая карточка
В. Осимхен
66'
60'
Желтая карточка
С. Валюкевич
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Инсинье
57'
ГОЛ! 1:0!
В. Осимхен
Пас отдал
П. Зелински
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
8
Найтан Нандес
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
15
Жуан
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
96
Адам Унас
ПВ
11
Ирвинг Лосано
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
28
Кристиан Олива
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
17
Бальде Кейта
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
4-3-2-1
1
Оспина
6
Мариу Руй
3
Кулибали
13
Ррахмани
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
8
Руис
20
Зелински
10
Инсинье
21
Политано
45
Осимхен
3-2-4-1
28
Краньо
4
Касерес
2
Годин
6
Валюкевич
4
Цаппа
22
Ликояннис
18
Марин
14
Дейола
8
Строотман
8
Нандес
9
Жоао Педро
8
Руис
6
Демме
6
Демме
8
Руис
20
Зелински
99
Эльмас
99
Эльмас
20
Зелински
10
Инсинье
96
Унас
96
Унас
10
Инсинье
21
Политано
11
Лосано
11
Лосано
21
Политано
45
Осимхен
37
Петанья
37
Петанья
45
Осимхен
6
Валюкевич
23
Чеппителли
23
Чеппителли
6
Валюкевич
8
Строотман
33
Грасси
33
Грасси
8
Строотман
22
Ликояннис
26
Перейро
26
Перейро
22
Ликояннис
14
Дейола
17
Кейта
17
Кейта
14
Дейола
Остались в запасе
Наполи
Кальяри
1
Алекс Мерет
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
15
Жуан
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
16
Раоуль Белланова
ПЗ
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
15
Жуан
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Остались в запасе
16
Раоуль Белланова
ПЗ
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Статистика матча Наполи - Кальяри
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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