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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Наполи
Кальяри - Наполи: обзор матча 26 февраля 2018
Кальяри
26.02.2018, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 26 тур
0 : 5
Завершен
Наполи
29'
Х. Кальехон
42'
Д. Мертенс
61'
М. Гамшик
72'
Л. Инсинье (П)
90'
М. Руй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Наполи
90'
ГОЛ! 0:5!
М. Руй
72'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
Л. Инсинье
Желтая карточка
Л. Кастан
71'
61'
ГОЛ! 0:3!
М. Гамшик
Пас отдал
Л. Инсинье
42'
ГОЛ! 0:2!
Д. Мертенс
Пас отдал
Э. Хюсай
Желтая карточка
Н. Барелла
35'
31'
Желтая карточка
К. Кулибали
29'
ГОЛ! 0:1!
Х. Кальехон
Пас отдал
Аллан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
24
Паоло Фараго
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
32
Кван Сон Хан
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
36
Лука Кроста
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
19
Хрвойе Милич
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
3-3-3
22
Краньо
22
Ликояннис
25
Кастан
23
Чеппителли
24
Фараго
23
Барелла
19
Падоин
32
Сон Хан
30
Паволетти
9
Жоао Педро
4-3-1-2
25
Рейна
4
Хюсай
39
Альбиоль
3
Кулибали
6
Мариу Руй
21
Жоржиньо
17
Гамшик
25
Аллан
10
Инсинье
7
Кальехон
10
Мертенс
Остались в запасе
Кальяри
Наполи
13
Сенна Мянго
ЛЗ
77
Рафаэль
ВР
36
Лука Кроста
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
19
Хрвойе Милич
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
77
Рафаэль
ВР
36
Лука Кроста
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
19
Хрвойе Милич
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Кальяри - Наполи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
Где смотреть матч:
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