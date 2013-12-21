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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Наполи
Кальяри - Наполи: обзор матча 21 декабря 2013
Кальяри
21.12.2013, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 1
Завершен
Наполи
9'
Нене
19'
Г. Игуаин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Наполи
Замена
А. Ибраими
️️️️
А. Коссу
85'
82'
Замена
Д. Сапата
️️️️
Г. Пандев
Желтая карточка
Ф. Писано
74'
71'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Л. Инсинье
65'
Желтая карточка
В. Бехрами
Замена
А. Экдаль
️️️️
Д. Авелар
46'
45'
+3
Замена
Р. Кабрал
️️️️
П. Рейна
41'
Желтая карточка
Х. Кальехон
19'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Игуаин
Замена
М. Пинилья
️️️️
Нене
14'
ГОЛ! 1:0!
Нене
Пас отдал
Д. Астори
9'
Желтая карточка
Нене
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
25
Марко Сау
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
85
Валон Бехрами
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
21
Горан Пандев
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Кальяри
1
Антонио Адан
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
9
Агим Ибраими
ЦФ
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
25
Бруно Увини
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
4-3-1-2
1
Аврамов
22
Авелар
4
Дель Фабро
13
Астори
24
Писано
44
Наингголан
5
Конти
27
Дессена
7
Коссу
7
Нене
25
Сау
3-3-1-3
25
Рейна
15
Ревейер
6
Фернандес
39
Альбиоль
11
Маджо
21
Джемаили
85
Бехрами
10
Инсинье
7
Кальехон
9
Игуаин
21
Пандев
22
Авелар
8
Экдаль
8
Экдаль
22
Авелар
7
Нене
51
Пинилья
51
Пинилья
7
Нене
7
Коссу
9
Ибраими
9
Ибраими
7
Коссу
25
Рейна
1
Кабрал
1
Кабрал
25
Рейна
10
Инсинье
10
Мертенс
10
Мертенс
10
Инсинье
21
Пандев
91
Сапата
91
Сапата
21
Пандев
Остались в запасе
Кальяри
Наполи
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
1
Антонио Адан
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
Главный тренер
Диего Лопес
25
Бруно Увини
ЦЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
1
Антонио Адан
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
Остались в запасе
25
Бруно Увини
ЦЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
Главный тренер
Диего Лопес
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Кальяри - Наполи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
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