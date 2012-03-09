Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Кальяри
Наполи - Кальяри: обзор матча 09 марта 2012
Наполи
09.03.2012, пятница, 23:45
Италия. Серия А, 27 тур
6 : 3
Завершен
Кальяри
10'
М. Гамшик
19'
П. Каннаваро
30'
Д. Астори (АГ)
56'
Э. Лавесси (П)
70'
В. Гаргано
84'
К. Маджо
37'
Х. Ларривей
76'
Х. Ларривей
90+1'
Х. Ларривей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Кальяри
+1
ГОЛ! 6:3!
Х. Ларривей
Пас отдал
С. Ибарбо
ГОЛ! 6:2!
К. Маджо
Пас отдал
Г. Пандев
ГОЛ! 5:2!
Х. Ларривей
Пас отдал
С. Ибарбо
Замена
Э. Варгас
️️️️
В. Гаргано
ГОЛ! 5:1!
В. Гаргано
Пас отдал
Э. Кавани
Замена
С. Гоцци
️️️️
Д. Дессена
Замена
К. Маджо
️️️️
М. Гамшик
Замена
Э. Кавани
️️️️
Э. Лавесси
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Э. Лавесси
Желтая карточка
М. Канини
Замена
Г. Перицо
️️️️
Ф. Писано
Желтая карточка
Д. Дессена
Желтая карточка
Ф. Писано
ГОЛ! 3:1!
Х. Ларривей
Пас отдал
Д. Конти
Замена
Т. Рибейро
️️️️
Р. Наингголан
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Д. Астори
ГОЛ! 2:0!
П. Каннаваро
Пас отдал
Э. Лавесси
19'
ГОЛ! 1:0!
М. Гамшик
Пас отдал
Г. Инлер
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
18
Камило Суньига
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
6
Якопо Дези
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
7
Андреа Коссу
АП
7
Нене
ЦФ
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
3-5-2
16
Де Санктис
28
Каннаваро
6
Ароника
14
Кампаньяро
18
Суньига
88
Инлер
5
Гаргано
17
Гамшик
3
Доссена
22
Лавесси
21
Пандев
4-4-2
22
Агацци
24
Писано
13
Астори
2
Канини
33
Агостини
5
Конти
8
Экдаль
27
Дессена
44
Наингголан
8
Ибарбо
11
Ларривей
17
Гамшик
11
Маджо
11
Маджо
17
Гамшик
5
Гаргано
11
Варгас
11
Варгас
5
Гаргано
22
Лавесси
10
Кавани
10
Кавани
22
Лавесси
27
Дессена
13
Гоцци
13
Гоцци
27
Дессена
24
Писано
24
Перицо
24
Перицо
24
Писано
44
Наингголан
19
Рибейро
19
Рибейро
44
Наингголан
Остались в запасе
Наполи
Кальяри
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
6
Якопо Дези
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
1
Влада Аврамов
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
7
Андреа Коссу
АП
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
6
Якопо Дези
ЦП
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
7
Андреа Коссу
АП
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Наполи - Кальяри
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Новости команд
Все
Наполи
Кальяри
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
9
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
Вчера, 10:04
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
9
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
Вчера, 10:04
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+