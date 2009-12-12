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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Наполи
Кальяри - Наполи: обзор матча 12 декабря 2009
Кальяри
12.12.2009, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 16 тур
3 : 3
Завершен
Наполи
75'
Х. Ларривей
80'
А. Матри
89'
Жеда
21'
Э. Лавесси
65'
М. Пациенца
90'
М. Больячино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Наполи
Вторая желтая
Э. Лавесси
Замена
М. Больячино
️️️️
М. Пациенца
ГОЛ! 3:3!
М. Больячино
Замена
Жеда
️️️️
А. Коссу
ГОЛ! 3:2!
Жеда
Замена
Х. Датоло
️️️️
К. Суньига
Замена
Х. Денис
️️️️
Ф. Квальярелла
ГОЛ! 2:2!
А. Матри
ГОЛ! 1:2!
Х. Ларривей
Желтая карточка
А. Матри
Желтая карточка
М. Пациенца
Замена
Д. Дессена
️️️️
Ф. Писано
ГОЛ! 0:2!
М. Пациенца
Замена
Х. Ларривей
️️️️
Нене
Желтая карточка
Нене
Желтая карточка
К. Суньига
Желтая карточка
С. Ароника
Желтая карточка
Э. Лавесси
ГОЛ! 0:1!
Э. Лавесси
Желтая карточка
К. Маджо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Федерико Маркетти
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
6
Диего Лопес
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
18
Андреа Парола
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
21
Алессандро Матри
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Кальяри
22
Мауро Виджорито
ВР
13
Давиде Астори
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
6
Симоне Бароне
ЦП
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
27
Жеда
ЦФ
93
Марио Бркляча
ЦФ
Наполи
33
Маттео Джанельо
ВР
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
23
Хесус Датоло
ЛП
8
Лука Чигарини
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
19
Херман Денис
ЦФ
0
Жоао Инасио Пиа
ЦФ
4-3-1-2
22
Маркетти
33
Агостини
2
Канини
6
Лопес
24
Писано
18
Парола
8
Бьондини
10
Лаццари
7
Коссу
7
Нене
21
Матри
3-5-2
16
Де Санктис
28
Каннаваро
2
Грава
6
Ароника
11
Маджо
17
Гамшик
5
Гаргано
24
Пациенца
18
Суньига
27
Квальярелла
22
Лавесси
24
Писано
27
Дессена
27
Дессена
24
Писано
7
Нене
11
Ларривей
11
Ларривей
7
Нене
7
Коссу
27
Жеда
27
Жеда
7
Коссу
18
Суньига
23
Датоло
23
Датоло
18
Суньига
24
Пациенца
54
Больячино
54
Больячино
24
Пациенца
27
Квальярелла
19
Денис
19
Денис
27
Квальярелла
Остались в запасе
Кальяри
Наполи
22
Мауро Виджорито
ВР
13
Давиде Астори
ЦЗ
6
Симоне Бароне
ЦП
93
Марио Бркляча
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
33
Маттео Джанельо
ВР
8
Лука Чигарини
ЦП
0
Жоао Инасио Пиа
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
13
Давиде Астори
ЦЗ
6
Симоне Бароне
ЦП
93
Марио Бркляча
ЦФ
Остались в запасе
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
33
Маттео Джанельо
ВР
8
Лука Чигарини
ЦП
0
Жоао Инасио Пиа
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Кальяри - Наполи
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Никола Пьерпаоли
(Флоренция)
Стадион:
Сант-Элия
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