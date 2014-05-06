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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Кальяри
Наполи - Кальяри: обзор матча 06 мая 2014
Наполи
06.05.2014, вторник, 23:00
Италия. Серия А, 36 тур
3 : 0
Завершен
Кальяри
33'
Д. Мертенс (П)
43'
Г. Пандев
57'
Б. Джемаили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Кальяри
Желтая карточка
Б. Джемаили
90'
84'
Желтая карточка
Д. Дессена
83'
Желтая карточка
Л. Россеттини
Желтая карточка
М. Бритос
82'
Замена
Й. Радошевич
️️️️
Г. Пандев
75'
74'
Замена
Г. Перицо
️️️️
Ф. Писано
Желтая карточка
Д. Мертенс
67'
63'
Замена
Д. Авелар
️️️️
М. Сау
Замена
Д. Сапата
️️️️
Г. Инлер
63'
ГОЛ! 3:0!
Б. Джемаили
57'
Пенальти не реализован!
М. Гамшик
56'
55'
Замена
В. Аврамов
️️️️
А. Ибраими
54'
Красная карточка
М. Сильвестри
Замена
Р. Коломбо
️️️️
П. Рейна
46'
ГОЛ! 2:0!
Г. Пандев
Пас отдал
Х. Кальехон
43'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Мертенс
33'
32'
Желтая карточка
Д. Конти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Кальяри
16
Марко Сильвестри
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
9
Агим Ибраими
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
12
Антонио Доблас
ВР
3
Энрике
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
23
Андреа Табанелли
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
26
Антонио Лои
ЦФ
4-3-3
25
Рейна
13
Гулам
25
Увини
3
Бритос
27
Место
17
Гамшик
88
Инлер
21
Джемаили
7
Кальехон
21
Пандев
10
Мертенс
4-3-3
16
Сильвестри
24
Писано
13
Россеттини
13
Астори
29
Мурру
26
Эрикссон
27
Дессена
5
Конти
25
Сау
9
Ибраими
8
Ибарбо
25
Рейна
13
Коломбо
13
Коломбо
25
Рейна
21
Пандев
5
Радошевич
5
Радошевич
21
Пандев
88
Инлер
91
Сапата
91
Сапата
88
Инлер
9
Ибраими
1
Аврамов
1
Аврамов
9
Ибраими
25
Сау
22
Авелар
22
Авелар
25
Сау
24
Писано
24
Перицо
24
Перицо
24
Писано
Остались в запасе
Наполи
Кальяри
12
Антонио Доблас
ВР
3
Энрике
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
21
Жоржиньо
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
26
Антонио Лои
ЦФ
23
Андреа Табанелли
ЦП
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
7
Андреа Коссу
АП
Главный тренер
Иво Пульга
Остались в запасе
12
Антонио Доблас
ВР
3
Энрике
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
21
Жоржиньо
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
Остались в запасе
26
Антонио Лои
ЦФ
23
Андреа Табанелли
ЦП
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
7
Андреа Коссу
АП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Иво Пульга
Статистика матча Наполи - Кальяри
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Герзини
(Генуя)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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