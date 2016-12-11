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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Наполи
Кальяри - Наполи: обзор матча 11 декабря 2016
Кальяри
11.12.2016, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 16 тур
0 : 5
Завершен
Наполи
34'
Д. Мертенс
45'
М. Гамшик
51'
П. Зелински
69'
Д. Мертенс
72'
Д. Мертенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Наполи
Замена
М. Капуано
️️️️
Д. Дессена
79'
75'
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
Д. Мертенс
74'
Желтая карточка
М. Гамшик
Желтая карточка
Д. Дессена
74'
72'
ГОЛ! 0:5!
Д. Мертенс
70'
Замена
М. Рог
️️️️
П. Зелински
Замена
Ф. Мельчорри
️️️️
М. Боррьелло
70'
69'
ГОЛ! 0:4!
Д. Мертенс
Желтая карточка
С. Падоин
66'
62'
Желтая карточка
Э. Хюсай
Замена
Д. Фариас
️️️️
П. Тахцидис
54'
51'
ГОЛ! 0:3!
П. Зелински
45'
ГОЛ! 0:2!
М. Гамшик
42'
Замена
Р. Альбиоль
️️️️
К. Кулибали
39'
Желтая карточка
К. Кулибали
Желтая карточка
Н. Барелла
36'
34'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мертенс
Желтая карточка
М. Исла
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
30
Марко Сторари
ВР
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЛП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
23
Николо Барелла
АП
27
Даниэле Дессена
ПП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Петр Зелински
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
РФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
11
Джанни Мунари
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
11
Федерико Мельчорри
ЦФ
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
25
Аллан
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
4-3-1-2
30
Сторари
22
Алвеш
4
Писакане
23
Чеппителли
22
Исла
19
Падоин
77
Тахцидис
27
Дессена
23
Барелла
25
Сау
22
Боррьелло
4-3-1-2
25
Рейна
4
Хюсай
21
Кирикеш
3
Кулибали
23
Стринич
7
Зелински
21
Жоржиньо
17
Гамшик
10
Инсинье
7
Кальехон
10
Мертенс
27
Дессена
19
Капуано
19
Капуано
27
Дессена
77
Тахцидис
17
Фариас
17
Фариас
77
Тахцидис
22
Боррьелло
11
Мельчорри
11
Мельчорри
22
Боррьелло
3
Кулибали
39
Альбиоль
39
Альбиоль
3
Кулибали
10
Мертенс
15
Джаккерини
15
Джаккерини
10
Мертенс
7
Зелински
26
Рог
26
Рог
7
Зелински
Остались в запасе
Кальяри
Наполи
77
Рафаэль
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
25
Аллан
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
77
Рафаэль
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
25
Аллан
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Кальяри - Наполи
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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