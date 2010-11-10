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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Наполи
Кальяри - Наполи: обзор матча 10 ноября 2010
Кальяри
10.11.2010, среда, 22:45
Италия. Серия А, 11 тур
0 : 1
Завершен
Наполи
90'
Э. Лавесси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Наполи
Желтая карточка
А. Пинарди
ГОЛ! 0:1!
Э. Лавесси
Пас отдал
Э. Кавани
Желтая карточка
Д. Бьондини
Желтая карточка
В. Гаргано
Замена
Р. Аквафреска
️️️️
Нене
Желтая карточка
Р. Наингголан
Желтая карточка
Х. Йебда
Замена
А. Пинарди
️️️️
А. Коссу
Замена
У. Кампаньяро
️️️️
Ф. Сантакроче
Замена
Э. Кавани
️️️️
Х. Соса
Замена
Р. Наингголан
️️️️
С. Ланер
Замена
К. Суньига
️️️️
А. Доссена
Желтая карточка
А. Коссу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
4
Симон Ланер
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
21
Алессандро Матри
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Кальяри
22
Иван Пелиццоли
ВР
0
Дарио Бьяси
ЦЗ
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
6
Алекс Пинарди
ЦП
44
Раджа Наингголан
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
26
Мануэле Блази
ЦП
12
Николао Думитру
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
4-3-1-2
22
Агацци
33
Агостини
13
Астори
2
Канини
24
Перицо
8
Бьондини
5
Конти
4
Ланер
7
Коссу
7
Нене
21
Матри
3-5-1-1
16
Де Санктис
27
Сантакроче
28
Каннаваро
6
Ароника
11
Маджо
8
Йебда
7
Соса
5
Гаргано
3
Доссена
17
Гамшик
22
Лавесси
7
Коссу
6
Пинарди
6
Пинарди
7
Коссу
4
Ланер
44
Наингголан
44
Наингголан
4
Ланер
7
Нене
99
Аквафреска
99
Аквафреска
7
Нене
27
Сантакроче
14
Кампаньяро
14
Кампаньяро
27
Сантакроче
3
Доссена
18
Суньига
18
Суньига
3
Доссена
7
Соса
10
Кавани
10
Кавани
7
Соса
Остались в запасе
Кальяри
Наполи
0
Дарио Бьяси
ЦЗ
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
0
Дженнаро Йеццо
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
12
Николао Думитру
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
0
Дарио Бьяси
ЦЗ
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
Остались в запасе
0
Дженнаро Йеццо
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
12
Николао Думитру
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Кальяри - Наполи
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Сант-Элия
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