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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Кальяри
Наполи - Кальяри: обзор матча 25 сентября 2019
Наполи
25.09.2019, среда, 22:00
Италия. Серия А, 5 тур
0 : 1
Завершен
Кальяри
87'
Л. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Кальяри
Красная карточка
К. Кулибали
89'
87'
ГОЛ! 0:1!
Л. Кастро
Пас отдал
Н. Нандес
Желтая карточка
Аллан
37'
30'
Желтая карточка
М. Рог
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
25
Аллан
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Кальяри
1
Робин Ольсен
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
17
Артур Ионицэ
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
8
Амин Юнес
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
4-2-1-3
1
Мерет
6
Мариу Руй
52
Максимович
44
Манолас
22
Ди Лоренцо
25
Аллан
7
Зелински
10
Инсинье
10
Мертенс
11
Лосано
7
Кальехон
4-1-3-2
1
Ольсен
24
Клаван
4
Писакане
29
Каччиаторе
22
Ликояннис
28
Олива
17
Ионицэ
26
Рог
8
Нандес
9
Жоао Педро
18
Симеоне
Остались в запасе
Наполи
Кальяри
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
8
Амин Юнес
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
8
Амин Юнес
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Остались в запасе
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Наполи - Кальяри
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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