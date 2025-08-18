В стартовом туре Ла Лиги «Реал» принимает «Осасуну» на «Сантьяго Бернабеу». Хозяева подходят к матчу в отличной форме: серия из трeх побед подряд в чемпионате, мощное нападение и уверенность в собственных силах. Гости из Памплоны тоже неплохо начали сезон, но нестабильные результаты в товарищеских матчах и слабая гостевая статистика вызывают вопросы.

«Реал»

Мадридцы продолжают демонстрировать мощное наступление: в последних 5 матчах команда забила 11 голов. «Реал» неизменно поражает ворота соперников в 15 матчах подряд в рамках Ла Лиги, а в последней игре обыграл «Реал Сосьедад» со счeтом 2:0. На фоне уверенного завершения прошлого сезона и продуктивной предсезонки с победами над «Ювентусом» (1:0) и «Боруссией Д» (3:2), команда подходит к встрече с высоким уровнем мотивации. В домашних матчах «Реал» традиционно опасен, и сейчас у него отличная возможность начать чемпионат с уверенной победы.

«Осасуна»

Команда из Памплоны сыграла вничью с «Алавесом» в первом туре (1:1), продлив свою серию без поражений в Ла Лиге до четырeх матчей. Однако товарищеские встречи до старта сезона выявили слабые стороны команды: поражения от «Расинга», «Уэски» и особенно тяжeлое – 1:4 от «Реал Сосьедад» показывают, что оборона далека от надeжности. Кроме того, «Осасуна» не выигрывает в пяти последних выездных матчах в рамках чемпионата и регулярно пропускает – 8 голов за 5 последних игр.

Факты о командах

«Реал»

Побеждает в 3 последних матчах Ла Лиги

Забивает в 15 матчах подряд в чемпионате

В среднем 2.20 гола за игру за последние 5 матчей

«Осасуна»

Не проигрывает в 4 последних матчах Ла Лиги

Забивает в 9 матчах Ла Лиги подряд

В среднем 1.60 гола пропущено за игру за последние 5 встреч

Прогноз на матч

«Реал» уверенно стартовал и располагает всеми ресурсами для продолжения победной серии. Команда стабильно поражает ворота «Осасуны» – в 8 последних очных встречах это происходило неизменно. Гости демонстрируют характер, но нестабильность в защите и слабая форма в гостях могут стать решающими. Учитывая высокую результативность «Реала» и проблемную оборону «Осасуны», логично ожидать победу хозяев в результативном матче. Также высокая вероятность того, что обе команды забьют – у «Осасуны» 9 матчей подряд с голами.

Рекомендованные ставки