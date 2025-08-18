Введите ваш ник на сайте
«Реал» – «Осасуна»: прогноз и ставки на матч 19 августа 2025 с коэффициентом 1.48

18 августа 2025 8:41
Реал - Осасуна
19 авг. 2025, вторник 22:00 | Испания. Примера, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.48
Победа «Реала» и обе забьют
Сделать ставку

В стартовом туре Ла Лиги «Реал» принимает «Осасуну» на «Сантьяго Бернабеу». Хозяева подходят к матчу в отличной форме: серия из трeх побед подряд в чемпионате, мощное нападение и уверенность в собственных силах. Гости из Памплоны тоже неплохо начали сезон, но нестабильные результаты в товарищеских матчах и слабая гостевая статистика вызывают вопросы.

«Реал»

Мадридцы продолжают демонстрировать мощное наступление: в последних 5 матчах команда забила 11 голов. «Реал» неизменно поражает ворота соперников в 15 матчах подряд в рамках Ла Лиги, а в последней игре обыграл «Реал Сосьедад» со счeтом 2:0. На фоне уверенного завершения прошлого сезона и продуктивной предсезонки с победами над «Ювентусом» (1:0) и «Боруссией Д» (3:2), команда подходит к встрече с высоким уровнем мотивации. В домашних матчах «Реал» традиционно опасен, и сейчас у него отличная возможность начать чемпионат с уверенной победы.

«Осасуна»

Команда из Памплоны сыграла вничью с «Алавесом» в первом туре (1:1), продлив свою серию без поражений в Ла Лиге до четырeх матчей. Однако товарищеские встречи до старта сезона выявили слабые стороны команды: поражения от «Расинга», «Уэски» и особенно тяжeлое – 1:4 от «Реал Сосьедад» показывают, что оборона далека от надeжности. Кроме того, «Осасуна» не выигрывает в пяти последних выездных матчах в рамках чемпионата и регулярно пропускает – 8 голов за 5 последних игр.

Факты о командах

«Реал»

  • Побеждает в 3 последних матчах Ла Лиги
  • Забивает в 15 матчах подряд в чемпионате
  • В среднем 2.20 гола за игру за последние 5 матчей

«Осасуна»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах Ла Лиги
  • Забивает в 9 матчах Ла Лиги подряд
  • В среднем 1.60 гола пропущено за игру за последние 5 встреч

Личные встречи
71% (22)
23% (7)
6% (2)
75
Забитых мячей
23
2.42
В среднем за матч
0.74
7:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  7:1
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 24 тур
Осасуна
1 : 1
15.02.2025
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
4 : 0
09.11.2024
Осасуна
Испания. Примера, 29 тур
Осасуна
2 : 4
16.03.2024
Реал
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 0
07.10.2023
Осасуна
Испания. Кубок, Финал
Осасуна
1 : 2
06.05.2023
Реал
Испания. Примера, 22 тур
Осасуна
0 : 2
18.02.2023
Реал
Испания. Примера, 7 тур
Реал
1 : 1
02.10.2022
Осасуна
Испания. Примера, 33 тур
Осасуна
1 : 3
20.04.2022
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Реал
0 : 0
27.10.2021
Осасуна
Испания. Примера, 34 тур
Реал
2 : 0
01.05.2021
Осасуна
Испания. Примера, 18 тур
Осасуна
0 : 0
09.01.2021
Реал
Испания. Примера, 23 тур
Осасуна
1 : 4
09.02.2020
Реал
Испания. Примера, 6 тур
Реал
2 : 0
25.09.2019
Осасуна
Испания. Примера, 22 тур
Осасуна
1 : 3
11.02.2017
Реал
Испания. Примера, 3 тур
Реал
5 : 2
10.09.2016
Осасуна
Испания. Примера, 35 тур
Реал
4 : 0
26.04.2014
Осасуна
Испания. Кубок, 1/8 финала
Осасуна
0 : 2
16.01.2014
Реал
Испания. Кубок, 1/8 финала
Реал
2 : 0
10.01.2014
Осасуна
Испания. Примера, 16 тур
Осасуна
2 : 2
14.12.2013
Реал
Испания. Примера, 38 тур
Реал
4 : 2
01.06.2013
Осасуна
Испания. Примера, 19 тур
Осасуна
0 : 0
12.01.2013
Реал
Испания. Примера, 31 тур
Осасуна
1 : 5
31.03.2012
Реал
Испания. Примера, 12 тур
Реал
7 : 1
06.11.2011
Осасуна
Испания. Примера, 21 тур
Осасуна
1 : 0
30.01.2011
Реал
Испания. Примера, 2 тур
Реал
1 : 0
11.09.2010
Осасуна
Испания. Примера, 35 тур
Реал
3 : 2
02.05.2010
Осасуна
Испания. Примера, 16 тур
Осасуна
0 : 0
03.01.2010
Реал
Испания. Примера, 38 тур
Осасуна
2 : 1
31.05.2009
Реал
Испания. Примера, 19 тур
Реал
3 : 1
18.01.2009
Осасуна
Испания. Примера, 35 тур
Осасуна
1 : 2
04.05.2008
Реал
Испания. Примера, 16 тур
Реал
2 : 0
16.12.2007
Осасуна
Показать все

Прогноз на матч

«Реал» уверенно стартовал и располагает всеми ресурсами для продолжения победной серии. Команда стабильно поражает ворота «Осасуны» – в 8 последних очных встречах это происходило неизменно. Гости демонстрируют характер, но нестабильность в защите и слабая форма в гостях могут стать решающими. Учитывая высокую результативность «Реала» и проблемную оборону «Осасуны», логично ожидать победу хозяев в результативном матче. Также высокая вероятность того, что обе команды забьют – у «Осасуны» 9 матчей подряд с голами.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Реала» и обе забьют – коэффициент 3.10
  • Победа «Реала» – коэффициент 1.48

1.48
Победа «Реала» и обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Испания. Примера Осасуна Реал
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила

18+
18+
  • Читайте нас: 