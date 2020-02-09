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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Реал
Осасуна - Реал: обзор матча 09 февраля 2020
Осасуна
09.02.2020, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 23 тур
1 : 4
Завершен
Реал
14'
У. Гарсия
33'
Иско
38'
С. Рамос
84'
Л. Васкес
90+2'
Л. Йович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Реал
90'
+2
ГОЛ! 1:4!
Л. Йович
Пас отдал
Ф. Вальверде
88'
Замена
Л. Йович
️️️️
К. Бензема
84'
ГОЛ! 1:3!
Л. Васкес
Пас отдал
К. Бензема
82'
Замена
Винисиус
️️️️
Иско
79'
Желтая карточка
С. Рамос
Замена
М. Кардона
️️️️
Р. Торрес
77'
73'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
71'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Г. Бэйл
Желтая карточка
Д. Гарсия
69'
Замена
Э. Гальего
️️️️
Х. Мануэль Арнайц
61'
Желтая карточка
И. Видаль
57'
38'
ГОЛ! 1:2!
С. Рамос
Пас отдал
Каземиро
33'
ГОЛ! 1:1!
Иско
ГОЛ! 1:0!
У. Гарсия
14'
Замена
Ф. Мерида
️️️️
Х. Монкайола
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
21
Иньиго Перес
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
20
Лука Модрич
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Осасуна
23
Рубен
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
18
Энрик Гальего
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Реал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Тони Кроос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
4-3-2-1
1
Эррера
2
Эступиньян
5
Гарсия
15
Гарсия
22
Видаль
21
Перес
5
Брашанац
7
Монкайола
14
Гарсия
10
Торрес
11
Арнайц
4-1-2-2-1
1
Куртуа
14
Карвахаль
19
Варан
93
Рамос
23
Менди
5
Каземиро
20
Модрич
8
Вальверде
18
Бэйл
22
Иско
9
Бензема
7
Монкайола
8
Мерида
8
Мерида
7
Монкайола
11
Арнайц
18
Гальего
18
Гальего
11
Арнайц
10
Торрес
22
Кардона
22
Кардона
10
Торрес
22
Иско
7
Винисиус
7
Винисиус
22
Иско
18
Бэйл
17
Васкес
17
Васкес
18
Бэйл
9
Бензема
9
Йович
9
Йович
9
Бензема
Остались в запасе
Осасуна
Реал
23
Рубен
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
23
Альфонсе Ареоля
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
8
Тони Кроос
ЦП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
23
Рубен
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
20
Адриан
ЦФ
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
8
Тони Кроос
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Осасуна - Реал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
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