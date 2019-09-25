Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Осасуна
Реал - Осасуна: обзор матча 25 сентября 2019
Реал
25.09.2019, среда, 22:00
Испания. Примера, 6 тур
2 : 0
Завершен
Осасуна
36'
Винисиус
72'
Родриго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Осасуна
Замена
Х. Родригес
️️️️
Ф. Вальверде
82'
80'
Желтая карточка
Л. Авила
ГОЛ! 2:0!
Родриго
Пас отдал
Каземиро
72'
Замена
Родриго
️️️️
Винисиус
71'
70'
Замена
Р. Торрес
️️️️
Р. Ибаньес
65'
Замена
Л. Авила
️️️️
Брэндон
65'
Замена
Х. Вильяр
️️️️
М. Кардона
Желтая карточка
Начо
57'
41'
Желтая карточка
М. Кастельяно
ГОЛ! 1:0!
Винисиус
Пас отдал
Т. Кроос
36'
Желтая карточка
Э. Милитао
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Осасуна
23
Рубен
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
23
Хамес Родригес
АП
11
Родриго
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
23
Луис Переа
ОП
10
Роберто Торрес
АП
6
Луис Авила
ЦФ
9
Хуан Вильяр
ЦФ
4-1-2-2-1
23
Ареоля
3
Милитао
93
Рамос
6
Начо
20
Одриосола
5
Каземиро
8
Кроос
8
Вальверде
7
Винисиус
17
Васкес
9
Йович
4-3-1-2
23
Рубен
14
Ронкалья
16
Навас
16
Кастельяно
2
Эступиньян
20
Ибаньес
7
Монкайола
8
Мерида
14
Гарсия
22
Кардона
23
Брэндон
7
Винисиус
11
Родриго
11
Родриго
7
Винисиус
8
Вальверде
23
Родригес
23
Родригес
8
Вальверде
20
Ибаньес
10
Торрес
10
Торрес
20
Ибаньес
23
Брэндон
6
Авила
6
Авила
23
Брэндон
22
Кардона
9
Вильяр
9
Вильяр
22
Кардона
Остались в запасе
Реал
Осасуна
1
Тибо Куртуа
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
22
Игнасио Видаль
ПЗ
23
Луис Переа
ОП
1
Серхио Эррера
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
1
Тибо Куртуа
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Остались в запасе
22
Игнасио Видаль
ПЗ
23
Луис Переа
ОП
1
Серхио Эррера
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Реал - Осасуна
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Реал
Осасуна
«Осасуна» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 19:20
Моуринью упомянул российского вратаря, рассуждая о величии Куртуа
Вчера, 12:41
4
Примера. «Реал» добился волевой победы над «Сельтой» (2:1), Мбаппе не реализовал пенальти
Вчера, 01:03
1
«Реал» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Винисиус назвал трех игроков «Реала», которых хочет привезти в Бразилию
21 ноября
1
Моуринью упомянул российского вратаря, рассуждая о величии Куртуа
Вчера, 12:41
4
Примера. «Реал» добился волевой победы над «Сельтой» (2:1), Мбаппе не реализовал пенальти
Вчера, 01:03
1
«Реал» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Винисиус назвал трех игроков «Реала», которых хочет привезти в Бразилию
21 ноября
1
Защитник «Родины»: «Мбаппе подошел бы нам больше, чем Ямаль»
21 ноября
2
«Осасуна» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 19:20
Ла Лига: шансы «Осасуны» и «Малаги» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+