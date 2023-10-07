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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Осасуна
Реал - Осасуна: обзор матча 07 октября 2023
Реал
07.10.2023, суббота, 17:15
Испания. Примера, 9 тур
4 : 0
Завершен
Осасуна
9'
Д. Беллингем
54'
Д. Беллингем
65'
Винисиус
70'
Хоселу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Осасуна
Пенальти не реализован!
Хоселу
84'
83'
Желтая карточка
Д. Гарсия
83'
Желтая карточка
Э. Барха
80'
Замена
Э. Барха
️️️️
Р. Пенья
80'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
А. Орос
80'
Замена
П. Ибаньес
️️️️
Х. Монкайола
Замена
Л. Васкес
️️️️
Д. Карвахаль
79'
Замена
Б. Диас
️️️️
Л. Модрич
79'
Замена
Родриго
️️️️
Винисиус
72'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Д. Беллингем
72'
ГОЛ! 4:0!
Хоселу
Пас отдал
Винисиус
70'
70'
Замена
Х. Мануэль Арнайц
️️️️
Р. Гарсия
70'
Замена
Л. Авила
️️️️
А. Будимир
Замена
Т. Кроос
️️️️
Э. Камавинга
67'
ГОЛ! 3:0!
Винисиус
Пас отдал
Ф. Вальверде
65'
Желтая карточка
О. Чуамени
59'
ГОЛ! 2:0!
Д. Беллингем
Пас отдал
Ф. Вальверде
54'
Желтая карточка
А. Рюдигер
40'
ГОЛ! 1:0!
Д. Беллингем
Пас отдал
Д. Карвахаль
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Кепа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
10
Аймар Орос
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Пинейро
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
16
Альваро Каррильо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
21
Браим Диас
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
Осасуна
13
Айтор
ВР
13
Пабло Валенсия
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
8
Икер Муньос
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
3-1-4-1-1
13
Кепа
23
Менди
22
Рюдигер
26
Карвахаль
14
Чуамени
8
Вальверде
14
Модрич
5
Беллингем
6
Камавинга
7
Винисиус
13
Хоселу
3-3-2-1-1
1
Эррера
12
Аресо
24
Катена
5
Гарсия
7
Пенья
6
Торро
3
Крус
10
Орос
7
Монкайола
14
Гарсия
17
Будимир
5
Беллингем
25
Себальос
25
Себальос
5
Беллингем
6
Камавинга
8
Кроос
8
Кроос
6
Камавинга
14
Модрич
21
Диас
21
Диас
14
Модрич
26
Карвахаль
17
Васкес
17
Васкес
26
Карвахаль
7
Винисиус
11
Родриго
11
Родриго
7
Винисиус
7
Монкайола
19
Ибаньес
19
Ибаньес
7
Монкайола
7
Пенья
11
Барха
11
Барха
7
Пенья
14
Гарсия
11
Арнайц
11
Арнайц
14
Гарсия
17
Будимир
6
Авила
6
Авила
17
Будимир
10
Орос
9
Гарсия
9
Гарсия
10
Орос
Остались в запасе
Реал
Осасуна
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Пинейро
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
16
Альваро Каррильо
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
8
Икер Муньос
ОП
13
Айтор
ВР
13
Пабло Валенсия
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Пинейро
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
16
Альваро Каррильо
ЦЗ
Остались в запасе
8
Икер Муньос
ОП
13
Айтор
ВР
13
Пабло Валенсия
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Реал - Осасуна
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
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