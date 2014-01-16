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Расписание матчей
Испания. Кубок
Осасуна - Реал
Осасуна - Реал: обзор матча 16 января 2014
Осасуна
16.01.2014, четверг, 00:30
Испания. Кубок, 1/8 финала
0 : 2
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Реал
22'
К. Роналду
56'
А. Ди Мария
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Осасуна - Реал
85'
Травма
А. Мората
82'
Вторая желтая
Ф. Коэнтрау
Замена
О. Риера
️️️️
М. Де лас Куэвас
79'
69'
Замена
А. Мората
️️️️
Хесе
Замена
Э. Сатрустеги
️️️️
Х. Ориоль
65'
64'
Замена
Каземиро
️️️️
Х. Алонсо
61'
Замена
Г. Бэйл
️️️️
К. Роналду
Замена
Х. Гарсия
️️️️
А. Сехудо
60'
56'
ГОЛ! 0:2!
А. Ди Мария
Пас отдал
Хесе
42'
Желтая карточка
Ф. Коэнтрау
34'
Желтая карточка
А. Арбелоа
22'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Желтая карточка
Р. Лоэ
21'
Желтая карточка
Ойер
10'
Желтая карточка
О. Риера
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Андрес
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЛП
10
Франциско Пуньяль
ОП
24
Рауль Лоэ
ОП
6
Ойер
ОП
10
Роберто Торрес
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
7
Карлос Акунья
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
3
Хаби Алонсо
ОП
14
Асьер Ильярраменди
ОП
22
Иско
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
12
Энеко Сатрустеги
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
33
Франсиско Сильва
ОП
31
Хосе Гарсия
ЦП
21
Ориоль Риера
ЦФ
Реал
13
Диего Лопес
ВР
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Андрес
3
Ориоль
4
Фланьо
4
Лотье
10
Пуньяль
24
Лоэ
6
Ойер
10
Де лас Куэвас
16
Сехудо
10
Торрес
7
Акунья
4-2-3-1
12
Касильяс
5
Арбелоа
3
Пепе
93
Рамос
17
Коэнтрау
3
Алонсо
14
Ильярраменди
11
Ди Мария
22
Иско
10
Хесе
7
Роналду
16
Сехудо
31
Хосе Гарсия
31
Хосе Гарсия
16
Сехудо
3
Ориоль
12
Сатрустеги
12
Сатрустеги
3
Ориоль
10
Де лас Куэвас
21
Риера
21
Риера
10
Де лас Куэвас
3
Алонсо
5
Каземиро
5
Каземиро
3
Алонсо
7
Роналду
18
Бэйл
18
Бэйл
7
Роналду
10
Хесе
21
Мората
21
Мората
10
Хесе
Остались в запасе
Осасуна
Реал
13
Асьер Риесго
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
33
Франсиско Сильва
ОП
Главный тренер
Хави Грасия
13
Диего Лопес
ВР
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
33
Франсиско Сильва
ОП
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Осасуна - Реал
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Эль Садар
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 00:25 (прямая)
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