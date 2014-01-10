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Расписание матчей
Испания. Кубок
Реал - Осасуна
Реал - Осасуна: обзор матча 10 января 2014
Реал
10.01.2014, пятница, 00:30
Испания. Кубок, 1/8 финала
2 : 0
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Осасуна
18'
К. Бензема
60'
Хесе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Реал - Осасуна
Замена
Каземиро
️️️️
А. Ильярраменди
87'
82'
Желтая карточка
М. Бертран
Замена
А. Мората
️️️️
К. Бензема
80'
77'
Замена
М. Бертран
️️️️
А. Сехудо
Замена
Иско
️️️️
Хесе
70'
Травма
Хесе
69'
67'
Замена
Х. Гарсия
️️️️
М. Де лас Куэвас
ГОЛ! 2:0!
Хесе
Пас отдал
К. Роналду
60'
58'
Замена
Ф. Пуньяль
️️️️
Ф. Сильва
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Пас отдал
Л. Модрич
18'
17'
Желтая карточка
Ойер
Желтая карточка
Хесе
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
4
Мигель Фланьо
(К)
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
2
Абелья Дамиа
ПЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЛП
6
Ойер
ОП
24
Рауль Лоэ
ОП
33
Франсиско Сильва
ОП
10
Роберто Торрес
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Реал
13
Диего Лопес
ВР
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
22
Иско
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Осасуна
1
Андрес
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
12
Энеко Сатрустеги
ЛЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
31
Хосе Гарсия
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
18
Мануэль
ЦФ
4-2-2-2
12
Касильяс
12
Марсело
93
Рамос
3
Пепе
5
Арбелоа
14
Ильярраменди
10
Модрич
10
Хесе
18
Бэйл
9
Бензема
7
Роналду
3-3-2-1-1
13
Риесго
2
Дамиа
14
Аррибас
4
Фланьо
6
Ойер
24
Лоэ
33
Сильва
16
Сехудо
10
Де лас Куэвас
10
Торрес
21
Риера
14
Ильярраменди
5
Каземиро
5
Каземиро
14
Ильярраменди
10
Хесе
22
Иско
22
Иско
10
Хесе
9
Бензема
21
Мората
21
Мората
9
Бензема
10
Де лас Куэвас
31
Хосе Гарсия
31
Хосе Гарсия
10
Де лас Куэвас
16
Сехудо
2
Бертран
2
Бертран
16
Сехудо
33
Сильва
10
Пуньяль
10
Пуньяль
33
Сильва
Остались в запасе
Реал
Осасуна
13
Диего Лопес
ВР
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
18
Мануэль
ЦФ
1
Андрес
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
12
Энеко Сатрустеги
ЛЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Остались в запасе
18
Мануэль
ЦФ
1
Андрес
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
12
Энеко Сатрустеги
ЛЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Реал - Осасуна
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 00:25 (прямая)
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