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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Осасуна
Реал - Осасуна: обзор матча 01 мая 2021
Реал
01.05.2021, суббота, 22:00
Испания. Примера, 34 тур
2 : 0
Завершен
Осасуна
76'
Э. Милитао
80'
Каземиро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Осасуна
84'
Замена
Джони
️️️️
Л. Торро
Замена
С. Аррибас
️️️️
М. Асенсио
83'
81'
Замена
Адриан
️️️️
Р. Гарсия
81'
Замена
Э. Барха
️️️️
Р. Торрес
ГОЛ! 2:0!
Каземиро
Пас отдал
К. Бензема
80'
ГОЛ! 1:0!
Э. Милитао
Пас отдал
Иско
76'
Замена
Иско
️️️️
Э. Азар
72'
Замена
М. Гутьеррес
️️️️
Марсело
64'
Замена
Родриго
️️️️
Винисиус
64'
64'
Замена
Д. Брашанац
️️️️
Х. Мартинес
64'
Замена
А. Будимир
️️️️
Л. Авила
55'
Желтая карточка
Ойер
55'
Желтая карточка
Х. Мартинес
Замена
Начо
️️️️
Р. Варан
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Антонио Бланко
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
10
Роберто Торрес
АП
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Реал
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
20
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
11
Серхио Аррибас
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
24
Джони
ЛВ
6
Ойер
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
17
Анте Будимир
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Куртуа
12
Марсело
3
Милитао
19
Варан
20
Одриосола
5
Каземиро
8
Бланко
7
Винисиус
10
Азар
10
Асенсио
9
Бензема
4-1-1-3-1
1
Эррера
22
Видаль
5
Гарсия
15
Эрнандес
23
Санчес
6
Торро
7
Монкайола
24
Мартинес
10
Торрес
14
Гарсия
6
Авила
12
Марсело
3
Гутьеррес
3
Гутьеррес
12
Марсело
19
Варан
6
Начо
6
Начо
19
Варан
10
Азар
22
Иско
22
Иско
10
Азар
10
Асенсио
11
Аррибас
11
Аррибас
10
Асенсио
7
Винисиус
11
Родриго
11
Родриго
7
Винисиус
24
Мартинес
5
Брашанац
5
Брашанац
24
Мартинес
6
Торро
24
Джони
24
Джони
6
Торро
10
Торрес
11
Барха
11
Барха
10
Торрес
6
Авила
17
Будимир
17
Будимир
6
Авила
14
Гарсия
20
Адриан
20
Адриан
14
Гарсия
Остались в запасе
Реал
Осасуна
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
20
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
1
Хуан Перес
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
6
Ойер
ОП
18
Энрик Гальего
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
20
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
6
Ойер
ОП
18
Энрик Гальего
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Реал - Осасуна
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
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