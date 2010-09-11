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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Осасуна
Реал - Осасуна: обзор матча 11 сентября 2010
Реал
11.09.2010, суббота, 22:00
Испания. Примера, 2 тур
1 : 0
Завершен
Осасуна
48'
Р. Карвалью
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Осасуна
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Г. Игуаин
+2
Замена
Э. Гранеро
️️️️
М. Озил
Желтая карточка
Марсело
Замена
В. Пандиани
️️️️
Ф. Сориано
Замена
П. Леон
️️️️
К. Бензема
Замена
М. Шоджаеи
️️️️
К. Аранда
Замена
Ойер
️️️️
А. Дамиа
Желтая карточка
К. Роналду
ГОЛ! 1:0!
Р. Карвалью
Пас отдал
К. Роналду
Желтая карточка
Ф. Пуньяль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Осасуна
1
Рикарду
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
8
Лоло
ЦЗ
2
Абелья Дамиа
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛВ
6
Джавад Некунам
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
23
Фернандо Сориано
АП
20
Хуанфран
ПВ
7
Карлос Аранда
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
44
Давид Матеос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
14
Педро Леон
ПВ
Осасуна
6
Ойер
ОП
32
Кристиан Вадоч
ЦП
24
Рупер
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
16
Деян Лекич
ЦФ
9
Кике Сола
ЦФ
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
4-2-1-3
12
Касильяс
12
Марсело
3
Пепе
93
Рамос
6
Карвалью
3
Алонсо
28
Хедира
10
Озил
7
Роналду
9
Бензема
9
Игуаин
4-2-3-1
1
Рикарду
2
Дамиа
4
Фланьо
8
Лоло
18
Монреаль
6
Некунам
10
Пуньяль
20
Хуанфран
23
Сориано
17
Камуньяс
7
Аранда
10
Озил
23
Гранеро
23
Гранеро
10
Озил
9
Игуаин
11
Ди Мария
11
Ди Мария
9
Игуаин
9
Бензема
14
Леон
14
Леон
9
Бензема
2
Дамиа
6
Ойер
6
Ойер
2
Дамиа
7
Аранда
8
Шоджаеи
8
Шоджаеи
7
Аранда
23
Сориано
12
Пандиани
12
Пандиани
23
Сориано
Остались в запасе
Реал
Осасуна
25
Ежи Дудек
ВР
44
Давид Матеос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
32
Кристиан Вадоч
ЦП
24
Рупер
ЦП
16
Деян Лекич
ЦФ
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
44
Давид Матеос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
Остались в запасе
32
Кристиан Вадоч
ЦП
24
Рупер
ЦП
16
Деян Лекич
ЦФ
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Статистика матча Реал - Осасуна
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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