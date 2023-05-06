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Расписание матчей
Испания. Кубок
Осасуна - Реал
Осасуна - Реал: обзор матча 06 мая 2023
Осасуна
06.05.2023, суббота, 23:00
Испания. Кубок, Финал
1 : 2
Завершен
Реал
58'
Л. Торро
2'
Родриго
70'
Родриго
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Осасуна - Реал
90'
+4
Желтая карточка
Т. Куртуа
Желтая карточка
П. Ибаньес
90'
+4
90'
Желтая карточка
Ф. Вальверде
89'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Родриго
Замена
П. Ибаньес
️️️️
Л. Торро
86'
Замена
Кике
️️️️
М. Гомес
86'
Желтая карточка
Э. Барха
83'
82'
Замена
Л. Модрич
️️️️
Т. Кроос
75'
Желтая карточка
Э. Камавинга
Замена
Э. Барха
️️️️
Э. Абде
75'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Р. Пенья
75'
70'
ГОЛ! 1:2!
Родриго
Замена
Л. Авила
️️️️
А. Будимир
70'
69'
Замена
А. Рюдигер
️️️️
О. Чуамени
ГОЛ! 1:1!
Л. Торро
58'
45'
Желтая карточка
Винисиус
41'
Желтая карточка
Э. Милитао
Желтая карточка
Д. Гарсия
37'
Желтая карточка
Х. Монкайола
21'
2'
ГОЛ! 0:1!
Родриго
Пас отдал
Винисиус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Эз Абде
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
11
Родриго
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Осасуна
13
Айтор
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
35
Диего Морено
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
6
Начо
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
25
Даниэль Себальос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Эррера
3
Крус
15
Эрнандес
5
Гарсия
7
Пенья
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
10
Эз Абде
16
Гомес
17
Будимир
3-1-3-2-1
1
Куртуа
26
Карвахаль
5
Алаба
3
Милитао
14
Чуамени
6
Камавинга
8
Вальверде
8
Кроос
11
Родриго
7
Винисиус
9
Бензема
6
Торро
19
Ибаньес
19
Ибаньес
6
Торро
7
Пенья
14
Гарсия
14
Гарсия
7
Пенья
10
Эз Абде
11
Барха
11
Барха
10
Эз Абде
17
Будимир
6
Авила
6
Авила
17
Будимир
16
Гомес
19
Кике
19
Кике
16
Гомес
14
Чуамени
22
Рюдигер
22
Рюдигер
14
Чуамени
8
Кроос
14
Модрич
14
Модрич
8
Кроос
11
Родриго
10
Асенсио
10
Асенсио
11
Родриго
Остались в запасе
Осасуна
Реал
8
Икер Муньос
ОП
13
Айтор
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
35
Диего Морено
ПЗ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
13
Андрей Лунин
ВР
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
10
Эден Азар
ЛВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
8
Икер Муньос
ОП
13
Айтор
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
35
Диего Морено
ПЗ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
10
Эден Азар
ЛВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Осасуна - Реал
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Эстадио де Ла Картуха
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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