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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Осасуна
Реал - Осасуна: обзор матча 26 апреля 2014
Реал
26.04.2014, суббота, 22:00
Испания. Примера, 35 тур
4 : 0
Завершен
Осасуна
6'
К. Роналду
52'
К. Роналду
60'
С. Рамос
83'
Д. Карвахаль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Осасуна
ГОЛ! 4:0!
Д. Карвахаль
Пас отдал
Иско
83'
78'
Замена
К. Лобато
️️️️
Э. Арментерос
77'
Травма
Э. Арментерос
Замена
Д. Карвахаль
️️️️
А. Ди Мария
74'
Замена
Х. Алонсо
️️️️
Л. Модрич
67'
64'
Замена
К. Акунья
️️️️
О. Риера
Замена
Каземиро
️️️️
К. Роналду
62'
ГОЛ! 3:0!
С. Рамос
Пас отдал
А. Ди Мария
60'
59'
Замена
Ойер
️️️️
Р. Лоэ
57'
Травма
Р. Лоэ
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
Пас отдал
Иско
52'
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
А. Ди Мария
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Диего Лопес
ВР
6
Начо
ЛЗ
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Осасуна
1
Андрес
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
2
Абелья Дамиа
ПЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЛП
10
Франциско Пуньяль
ОП
24
Рауль Лоэ
ОП
23
Эмилиано Арментерос
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
3
Хаби Алонсо
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
6
Ойер
ОП
11
Кристиан Лобато
ЦП
18
Мануэль
ЦФ
7
Карлос Акунья
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Лопес
12
Марсело
93
Рамос
19
Варан
6
Начо
14
Ильярраменди
10
Модрич
22
Иско
11
Ди Мария
21
Мората
7
Роналду
4-2-3-1
1
Андрес
2
Дамиа
4
Фланьо
14
Аррибас
3
Ориоль
10
Пуньяль
24
Лоэ
16
Сехудо
23
Арментерос
10
Де лас Куэвас
21
Риера
11
Ди Мария
14
Карвахаль
14
Карвахаль
11
Ди Мария
7
Роналду
5
Каземиро
5
Каземиро
7
Роналду
10
Модрич
3
Алонсо
3
Алонсо
10
Модрич
23
Арментерос
11
Лобато
11
Лобато
23
Арментерос
24
Лоэ
6
Ойер
6
Ойер
24
Лоэ
21
Риера
7
Акунья
7
Акунья
21
Риера
Остались в запасе
Реал
Осасуна
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
18
Мануэль
ЦФ
13
Асьер Риесго
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
9
Карим Бензема
ЦФ
Остались в запасе
18
Мануэль
ЦФ
13
Асьер Риесго
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Реал - Осасуна
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 21:55 (прямая)
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