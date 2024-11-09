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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Осасуна
Реал - Осасуна: обзор матча 09 ноября 2024
Реал
09.11.2024, суббота, 16:00
Испания. Примера, 13 тур
4 : 0
Завершен
Осасуна
34'
Винисиус
42'
Д. Беллингем
61'
Винисиус
69'
Винисиус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Осасуна
88'
Желтая карточка
Л. Торро
82'
Замена
Х. Мануэль Арнайц
️️️️
Б. Сарагоса
81'
Замена
И. Муньос
️️️️
Х. Монкайола
Замена
Эндрик
️️️️
Винисиус
75'
Замена
А. Гюлер
️️️️
Д. Беллингем
75'
72'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
А. Орос
71'
Замена
М. Гомес
️️️️
А. Будимир
ГОЛ! 4:0!
Винисиус
Пас отдал
Б. Диас
69'
ГОЛ! 3:0!
Винисиус
Пас отдал
А. Лунин
61'
59'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Р. Пенья
55'
Желтая карточка
А. Катена
Замена
Л. Модрич
️️️️
Л. Васкес
46'
ГОЛ! 2:0!
Д. Беллингем
Пас отдал
Р. Асенсио
42'
ГОЛ! 1:0!
Винисиус
Пас отдал
Д. Беллингем
34'
Замена
Р. Асенсио
️️️️
Э. Милитао
30'
Замена
Б. Диас
️️️️
Родриго
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
17
Лукас Васкес
(К)
ПВ
11
Родриго
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
6
Лукас Торро
(К)
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Реал
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
21
Браим Диас
АП
15
Арда Гюлер
АП
9
Эндрик
ЦФ
Осасуна
13
Айтор
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
7
Икер Бенито
ПВ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
3-3-3-1
13
Лунин
11
Гарсия
22
Рюдигер
3
Милитао
8
Вальверде
6
Камавинга
5
Беллингем
7
Винисиус
17
Васкес
11
Родриго
10
Мбаппе
4-1-2-2-1
1
Эррера
7
Пенья
22
Бойомо
24
Катена
12
Аресо
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
15
Сарагоса
23
Бретонес
17
Будимир
3
Милитао
2
Асенсио
2
Асенсио
3
Милитао
17
Васкес
14
Модрич
14
Модрич
17
Васкес
11
Родриго
21
Диас
21
Диас
11
Родриго
5
Беллингем
15
Гюлер
15
Гюлер
5
Беллингем
7
Винисиус
9
Эндрик
9
Эндрик
7
Винисиус
7
Монкайола
8
Муньос
8
Муньос
7
Монкайола
10
Орос
14
Гарсия
14
Гарсия
10
Орос
17
Будимир
16
Гомес
16
Гомес
17
Будимир
7
Пенья
9
Гарсия
9
Гарсия
7
Пенья
15
Сарагоса
11
Арнайц
11
Арнайц
15
Сарагоса
Остались в запасе
Реал
Осасуна
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
13
Айтор
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
7
Икер Бенито
ПВ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
7
Икер Бенито
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Реал - Осасуна
2
Всего ударов по воротам
18
2
Удары в створ
8
0
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
11
3
Нарушения
9
16
Офсайды
2
1
Количество передач
626
287
Сейвы
0
4
Точность передач %
90
73
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
15
0
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
2.91
0.05
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 23 тур
Реал Сосьедад
- : -
02.12.2026
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
1 : 2
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
1 : 1
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
1 : 1
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Бернабеу
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