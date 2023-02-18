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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Реал
Осасуна - Реал: обзор матча 18 февраля 2023
Осасуна
18.02.2023, суббота, 23:00
Испания. Примера, 22 тур
0 : 2
Завершен
Реал
78'
Ф. Вальверде
90+2'
М. Асенсио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осасуна - Реал
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
М. Асенсио
88'
Замена
А. Родригес
️️️️
Родриго
Замена
Кике
️️️️
Л. Торро
86'
Замена
Э. Барха
️️️️
Э. Абде
86'
84'
Желтая карточка
Начо
78'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Вальверде
Пас отдал
Винисиус
76'
Замена
Д. Карвахаль
️️️️
Начо
Замена
А. Орос
️️️️
Д. Брашанац
72'
66'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Д. Себальос
Замена
Д. Морено
️️️️
Р. Гарсия
63'
Желтая карточка
М. Гомес
45'
+3
45'
+3
Желтая карточка
Винисиус
Желтая карточка
Х. Монкайола
45'
+2
Желтая карточка
Л. Торро
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
10
Эз Абде
ЛВ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
6
Начо
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Лука Модрич
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Осасуна
13
Айтор
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
35
Диего Морено
ПЗ
8
Икер Муньос
ОП
10
Аймар Орос
ЦП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
19
Кике
ЦФ
Реал
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
6
Марио Мартин
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Эррера
23
Санчес
15
Гарсия
5
Гарсия
6
Торро
5
Брашанац
7
Монкайола
16
Гомес
14
Гарсия
10
Эз Абде
17
Будимир
4-4-2
1
Куртуа
3
Милитао
22
Рюдигер
5
Алаба
6
Начо
6
Камавинга
25
Себальос
8
Вальверде
14
Модрич
11
Родриго
7
Винисиус
6
Торро
19
Кике
19
Кике
6
Торро
10
Эз Абде
11
Барха
11
Барха
10
Эз Абде
5
Брашанац
10
Орос
10
Орос
5
Брашанац
14
Гарсия
35
Морено
35
Морено
14
Гарсия
11
Родриго
30
Родригес
30
Родригес
11
Родриго
6
Начо
26
Карвахаль
26
Карвахаль
6
Начо
25
Себальос
10
Асенсио
10
Асенсио
25
Себальос
Остались в запасе
Осасуна
Реал
8
Икер Муньос
ОП
13
Айтор
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
6
Марио Мартин
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Эден Азар
ЛВ
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
8
Икер Муньос
ОП
13
Айтор
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
Остались в запасе
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
6
Марио Мартин
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Эден Азар
ЛВ
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Осасуна - Реал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Мунуэра Монтера
(Хаэн)
Стадион:
Эль Садар
Где смотреть матч:
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