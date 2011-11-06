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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Осасуна
Реал - Осасуна: обзор матча 06 ноября 2011
Реал
06.11.2011, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 12 тур
7 : 1
Завершен
Осасуна
23'
К. Роналду
34'
Пепе
39'
Г. Игуаин
54'
К. Роналду (П)
58'
К. Роналду
63'
К. Бензема
81'
К. Бензема
30'
И. Бальде
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Осасуна
Замена
Д. Тимор
️️️️
Х. Кальеха
ГОЛ! 7:1!
К. Бензема
Пас отдал
А. Арбелоа
Замена
Р. Гонсалес
️️️️
Ф. Пуньяль
Замена
Х. Кальехон
️️️️
М. Озил
Замена
Н. Шахин
️️️️
С. Хедира
Травма
Р. Гарсия
ГОЛ! 6:1!
К. Бензема
Пас отдал
Ф. Коэнтрау
Замена
Маркос
️️️️
Нино
ГОЛ! 5:1!
К. Роналду
Пас отдал
А. Арбелоа
Вторая желтая
Э. Сатрустеги
ГОЛ с пенальти! 4:1!
К. Роналду
Замена
К. Бензема
️️️️
А. Ди Мария
Травма
А. Ди Мария
ГОЛ! 3:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
А. Ди Мария
ГОЛ! 2:1!
Пепе
Пас отдал
А. Ди Мария
Желтая карточка
Э. Сатрустеги
ГОЛ! 1:1!
И. Бальде
Пас отдал
Р. Гарсия
Травма
Пепе
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
А. Ди Мария
Желтая карточка
Ф. Пуньяль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Осасуна
1
Андрес
ВР
12
Энеко Сатрустеги
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
8
Лоло
ЦЗ
2
Абелья Дамиа
ПЗ
11
Хавьер Кальеха
ЛВ
14
Рауль Гарсия
ЦП
6
Джавад Некунам
ЦП
10
Франциско Пуньяль
(К)
ЦП
6
Ибрахима Бальде
ПВ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Реал
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Осасуна
1
Рикарду
ВР
13
Асьер Риесго
ВР
29
Маркос
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
16
Деян Лекич
ЦФ
4-2-2-2
12
Касильяс
17
Коэнтрау
93
Рамос
3
Пепе
5
Арбелоа
28
Хедира
3
Алонсо
10
Озил
11
Ди Мария
9
Игуаин
7
Роналду
4-3-2-1
1
Андрес
2
Дамиа
4
Фланьо
8
Лоло
12
Сатрустеги
14
Гарсия
6
Некунам
10
Пуньяль
6
Бальде
11
Кальеха
11
Нино
28
Хедира
8
Шахин
8
Шахин
28
Хедира
11
Ди Мария
9
Бензема
9
Бензема
11
Ди Мария
10
Озил
7
Кальехон
7
Кальехон
10
Озил
11
Нино
29
Маркос
29
Маркос
11
Нино
10
Пуньяль
3
Гонсалес
3
Гонсалес
10
Пуньяль
11
Кальеха
24
Тимор
24
Тимор
11
Кальеха
Остались в запасе
Реал
Осасуна
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Рикарду
ВР
13
Асьер Риесго
ВР
14
Ролан Лама
ЛВ
16
Деян Лекич
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
Остались в запасе
1
Рикарду
ВР
13
Асьер Риесго
ВР
14
Ролан Лама
ЛВ
16
Деян Лекич
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Реал - Осасуна
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 14:55 (прямая)
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