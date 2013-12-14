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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Реал
Осасуна - Реал: обзор матча 14 декабря 2013
Осасуна
14.12.2013, суббота, 19:00
Испания. Примера, 16 тур
2 : 2
Завершен
Реал
16'
О. Риера
39'
О. Риера
45'
Иско
80'
Пепе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Реал
Замена
Мануэль
️️️️
О. Риера
86'
84'
Замена
Хесе
️️️️
Иско
Замена
Р. Лоэ
️️️️
Э. Арментерос
81'
80'
ГОЛ! 2:2!
Пепе
Пас отдал
Иско
Вторая желтая
Ф. Сильва
79'
Замена
Ойер
️️️️
Р. Торрес
76'
Желтая карточка
Ф. Сильва
75'
65'
Замена
Начо
️️️️
Л. Модрич
55'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Г. Бэйл
45'
ГОЛ! 2:1!
Иско
Пас отдал
К. Роналду
Желтая карточка
Р. Торрес
44'
44'
Вторая желтая
С. Рамос
ГОЛ! 2:0!
О. Риера
39'
Желтая карточка
А. Дамиа
35'
31'
Желтая карточка
С. Рамос
Желтая карточка
А. Сехудо
26'
20'
Желтая карточка
Пепе
ГОЛ! 1:0!
О. Риера
Пас отдал
М. Бертран
16'
Желтая карточка
А. Аррибас
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛП
8
Лоло
(К)
ОП
33
Франсиско Сильва
ОП
10
Роберто Торрес
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Реал
13
Диего Лопес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
24
Рауль Лоэ
ОП
31
Хосе Гарсия
ЦП
18
Мануэль
ЦФ
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Андрес
2
Дамиа
14
Аррибас
4
Лотье
2
Бертран
8
Лоло
33
Сильва
23
Арментерос
16
Сехудо
10
Торрес
21
Риера
4-1-1-2-2
13
Лопес
14
Карвахаль
3
Пепе
93
Рамос
12
Марсело
3
Алонсо
10
Модрич
18
Бэйл
22
Иско
9
Бензема
7
Роналду
21
Риера
18
Мануэль
18
Мануэль
21
Риера
10
Торрес
6
Ойер
6
Ойер
10
Торрес
23
Арментерос
24
Лоэ
24
Лоэ
23
Арментерос
10
Модрич
6
Начо
6
Начо
10
Модрич
22
Иско
10
Хесе
10
Хесе
22
Иско
18
Бэйл
11
Ди Мария
11
Ди Мария
18
Бэйл
Остались в запасе
Осасуна
Реал
31
Хосе Гарсия
ЦП
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
Главный тренер
Хави Грасия
12
Икер Касильяс
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
31
Хосе Гарсия
ЦП
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Осасуна - Реал
5
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Эль Садар
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 18:55 (прямая)
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