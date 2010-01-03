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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Реал
Осасуна - Реал: обзор матча 03 января 2010
Осасуна
03.01.2010, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 16 тур
0 : 0
Завершен
Реал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Реал
Замена
Х. Кальеха
️️️️
Х. Камуньяс
Замена
Э. Гранеро
️️️️
Марсело
Замена
Рупер
️️️️
Хуанфран
Желтая карточка
Л. Диарра
Желтая карточка
М. Шоджаеи
Замена
Рауль
️️️️
Г. Игуаин
Желтая карточка
С. Рамос
Замена
М. Шоджаеи
️️️️
К. Аранда
Замена
К. Бензема
️️️️
Р. ван дер Ваарт
Желтая карточка
В. Пандиани
Желтая карточка
А. Арбелоа
Желтая карточка
Д. Некунам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Рикарду
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
15
Роверсио
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
6
Джавад Некунам
ЦП
10
Франциско Пуньяль
(К)
ЦП
20
Хуанфран
ПП
7
Карлос Аранда
ЦФ
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
5
Альваро Арбелоа
ЛЗ
12
Марсело
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
ПП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Осасуна
2
Роберто
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
32
Кристиан Вадоч
ЦП
24
Рупер
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
0
Жорже Галан
ЦФ
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
5
Фернандо Гаго
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
7
Рауль
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
4-4-2
1
Рикарду
18
Монреаль
15
Роверсио
4
Фланьо
3
Аспиликуэта
17
Камуньяс
6
Некунам
10
Пуньяль
20
Хуанфран
12
Пандиани
7
Аранда
3-2-3-2
12
Касильяс
24
Гарай
39
Альбиоль
93
Рамос
5
Арбелоа
12
Марсело
8
ван дер Ваарт
3
Алонсо
19
Диарра
9
Игуаин
7
Роналду
17
Камуньяс
11
Кальеха
11
Кальеха
17
Камуньяс
20
Хуанфран
24
Рупер
24
Рупер
20
Хуанфран
7
Аранда
8
Шоджаеи
8
Шоджаеи
7
Аранда
12
Марсело
23
Гранеро
23
Гранеро
12
Марсело
9
Игуаин
7
Рауль
7
Рауль
9
Игуаин
8
ван дер Ваарт
9
Бензема
9
Бензема
8
ван дер Ваарт
Остались в запасе
Осасуна
Реал
0
Жорже Галан
ЦФ
2
Роберто
ВР
32
Кристиан Вадоч
ЦП
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
5
Фернандо Гаго
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
0
Жорже Галан
ЦФ
2
Роберто
ВР
32
Кристиан Вадоч
ЦП
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
5
Фернандо Гаго
ЦП
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Осасуна - Реал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Эль Садар
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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