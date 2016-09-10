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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Осасуна
Реал - Осасуна: обзор матча 10 сентября 2016
Реал
10.09.2016, суббота, 17:00
Испания. Примера, 3 тур
5 : 2
Завершен
Осасуна
6'
К. Роналду
40'
Данило
45'
С. Рамос
56'
Пепе
62'
Л. Модрич
64'
О. Риера
78'
Д. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Осасуна
79'
Вторая желтая
Т. Боннин
78'
ГОЛ! 5:2!
Д. Гарсия
Пас отдал
Хайме
75'
Желтая карточка
Т. Боннин
Замена
Л. Васкес
️️️️
Г. Бэйл
74'
Желтая карточка
К. Касилья
72'
72'
Пенальти не реализован!
Р. Торрес
71'
Замена
Р. Торрес
️️️️
М. Де лас Куэвас
Желтая карточка
Данило
70'
Замена
К. Бензема
️️️️
К. Роналду
66'
64'
ГОЛ! 5:1!
О. Риера
Пас отдал
М. Де лас Куэвас
Замена
М. Асенсио
️️️️
Л. Модрич
63'
ГОЛ! 5:0!
Л. Модрич
62'
61'
Замена
О. Риера
️️️️
Э. Ривьер
ГОЛ! 4:0!
Пепе
Пас отдал
Т. Кроос
56'
53'
Замена
Хайме
️️️️
К. Кодро
ГОЛ! 3:0!
С. Рамос
Пас отдал
Т. Кроос
45'
ГОЛ! 2:0!
Данило
40'
32'
Желтая карточка
У. Гарсия
17'
Желтая карточка
М. Фланьо
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
Г. Бэйл
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
18
Гарет Бэйл
РФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Осасуна
13
Наужет Перес
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
30
Тано Боннин
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
6
Ойер
ОП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
6
Фаусто Тьенса Нуньес
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Энрике Мартин
Реал
1
Рубен Янес
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Осасуна
0
Марио Фернандес
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
8
Фран Мерида
ЦП
9
Хайме
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
21
Ориоль Риера
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
4-3-3
1
Касилья
6
Начо
3
Пепе
93
Рамос
13
Данило
8
Ковачич
14
Модрич
8
Кроос
21
Мората
7
Роналду
18
Бэйл
3-3-2-2
13
Перес
4
Фланьо
15
Гарсия
5
Гарсия
30
Боннин
6
Ойер
29
Фуэнтес
10
Де лас Куэвас
6
Тьенса Нуньес
97
Ривьер
19
Кодро
14
Модрич
10
Асенсио
10
Асенсио
14
Модрич
18
Бэйл
17
Васкес
17
Васкес
18
Бэйл
7
Роналду
9
Бензема
9
Бензема
7
Роналду
19
Кодро
9
Хайме
9
Хайме
19
Кодро
10
Де лас Куэвас
10
Торрес
10
Торрес
10
Де лас Куэвас
97
Ривьер
21
Риера
21
Риера
97
Ривьер
Остались в запасе
Реал
Осасуна
1
Рубен Янес
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
0
Марио Фернандес
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
8
Фран Мерида
ЦП
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Энрике Мартин
Остались в запасе
1
Рубен Янес
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
0
Марио Фернандес
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
8
Фран Мерида
ЦП
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Энрике Мартин
Статистика матча Реал - Осасуна
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Бернабеу
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