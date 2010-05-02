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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Осасуна
Реал - Осасуна: обзор матча 02 мая 2010
Реал
02.05.2010, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 35 тур
3 : 2
Завершен
Осасуна
25'
К. Роналду
44'
Марсело
89'
К. Роналду
8'
К. Аранда
43'
К. Вадоч
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Осасуна
ГОЛ! 3:2!
К. Роналду
Пас отдал
Г. Игуаин
Замена
Хуанфран
️️️️
Ф. Гаго
Замена
Х. Кальеха
️️️️
К. Аранда
Желтая карточка
Н. Монреаль
Желтая карточка
Марсело
Замена
М. Фланьо
️️️️
Роверсио
Замена
К. Бензема
️️️️
Кака
Замена
М. Шоджаеи
️️️️
Хуанфран
Замена
Гути
️️️️
Э. Гранеро
ГОЛ! 2:2!
Марсело
Пас отдал
Э. Гранеро
ГОЛ! 1:2!
К. Вадоч
Пас отдал
К. Аранда
ГОЛ! 1:1!
К. Роналду
ГОЛ! 0:1!
К. Аранда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Кака
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Осасуна
1
Рикарду
(К)
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
23
Серхио
ЦЗ
15
Роверсио
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛВ
24
Рупер
ЦП
6
Джавад Некунам
ЦП
32
Кристиан Вадоч
АП
20
Хуанфран
ПВ
7
Карлос Аранда
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
14
Гути
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Осасуна
2
Роберто
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
0
Жорже Галан
ЦФ
4-3-1-2
12
Касильяс
12
Марсело
93
Рамос
39
Альбиоль
5
Арбелоа
5
Гаго
3
Алонсо
23
Гранеро
10
Кака
9
Игуаин
7
Роналду
4-2-3-1
1
Рикарду
3
Аспиликуэта
23
Серхио
15
Роверсио
18
Монреаль
24
Рупер
6
Некунам
20
Хуанфран
32
Вадоч
17
Камуньяс
7
Аранда
23
Гранеро
14
Гути
14
Гути
23
Гранеро
5
Гаго
24
Хуанфран
24
Хуанфран
5
Гаго
10
Кака
9
Бензема
9
Бензема
10
Кака
7
Аранда
11
Кальеха
11
Кальеха
7
Аранда
15
Роверсио
4
Фланьо
4
Фланьо
15
Роверсио
20
Хуанфран
8
Шоджаеи
8
Шоджаеи
20
Хуанфран
Остались в запасе
Реал
Осасуна
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
9
Махамаду Диарра
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
0
Жорже Галан
ЦФ
2
Роберто
ВР
6
Ойер
ОП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
9
Махамаду Диарра
ЦП
Остались в запасе
0
Жорже Галан
ЦФ
2
Роберто
ВР
6
Ойер
ОП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Статистика матча Реал - Осасуна
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:55 (прямая)
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