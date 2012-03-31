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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Реал
Осасуна - Реал: обзор матча 31 марта 2012
Осасуна
31.03.2012, суббота, 22:00
Испания. Примера, 31 тур
1 : 5
Завершен
Реал
48'
Нино
7'
К. Бензема
37'
К. Роналду
40'
Г. Игуаин
70'
К. Роналду
77'
Г. Игуаин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Реал
Вторая желтая
Р. Лама
Желтая карточка
Р. Лама
Замена
Р. Варан
️️️️
К. Бензема
Замена
Х. Эчаиде
️️️️
Роверсио
Замена
А. Ди Мария
️️️️
М. Озил
Замена
Ф. Коэнтрау
️️️️
Г. Игуаин
ГОЛ! 1:5!
Г. Игуаин
Пас отдал
К. Роналду
Желтая карточка
Андрес
ГОЛ! 1:4!
К. Роналду
Замена
Р. Лама
️️️️
А. Сехудо
ГОЛ! 1:3!
Нино
Пас отдал
Роверсио
Замена
Д. Лекич
️️️️
Р. Лоэ
ГОЛ! 0:3!
Г. Игуаин
Пас отдал
Э. Гранеро
ГОЛ! 0:2!
К. Роналду
Пас отдал
Х. Алонсо
Желтая карточка
С. Рамос
ГОЛ! 0:1!
К. Бензема
Пас отдал
К. Роналду
Желтая карточка
Серхио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
23
Серхио
ЦЗ
15
Роверсио
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ПЗ
24
Рауль Лоэ
ЛВ
10
Франциско Пуньяль
(К)
ЦП
6
Джавад Некунам
ЦП
14
Рауль Гарсия
АП
16
Альваро Сехудо
ПВ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Месут Озил
АП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
14
Ролан Лама
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
8
Лоло
ЦП
5
Хон Эчаиде
ЦП
18
Хавьер Фернандес Анунсиатта
АП
16
Деян Лекич
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
10
Кака
АП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
4-2-3-1
1
Андрес
2
Дамиа
23
Серхио
15
Роверсио
4
Фланьо
10
Пуньяль
6
Некунам
24
Лоэ
14
Гарсия
16
Сехудо
11
Нино
4-2-1-3
12
Касильяс
5
Арбелоа
39
Альбиоль
93
Рамос
12
Марсело
23
Гранеро
3
Алонсо
10
Озил
7
Роналду
9
Бензема
9
Игуаин
15
Роверсио
5
Эчаиде
5
Эчаиде
15
Роверсио
16
Сехудо
14
Лама
14
Лама
16
Сехудо
24
Лоэ
16
Лекич
16
Лекич
24
Лоэ
9
Игуаин
17
Коэнтрау
17
Коэнтрау
9
Игуаин
9
Бензема
19
Варан
19
Варан
9
Бензема
10
Озил
11
Ди Мария
11
Ди Мария
10
Озил
Остались в запасе
Осасуна
Реал
13
Асьер Риесго
ВР
24
Давид Тимор
ОП
8
Лоло
ЦП
18
Хавьер Фернандес Анунсиатта
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Антонио Адан
ВР
8
Нури Шахин
ЦП
10
Кака
АП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
24
Давид Тимор
ОП
8
Лоло
ЦП
18
Хавьер Фернандес Анунсиатта
АП
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
8
Нури Шахин
ЦП
10
Кака
АП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Осасуна - Реал
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Муньес Фернандес
(Хихон)
Стадион:
Эль Садар
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 21:55 (прямая)
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