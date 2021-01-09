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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Реал
Осасуна - Реал: обзор матча 09 января 2021
Осасуна
09.01.2021, суббота, 23:00
Испания. Примера, 18 тур
0 : 0
Завершен
Реал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Реал
Замена
А. Будимир
️️️️
Х. Кальери
78'
Замена
Джони
️️️️
Р. Гарсия
77'
75'
Замена
Иско
️️️️
Л. Модрич
75'
Замена
М. Диас
️️️️
Э. Азар
66'
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
М. Асенсио
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Ойер
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
20
Лука Модрич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Осасуна
13
Иньяки Альварес
ВР
1
Хуан Перес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
24
Джони
ЛВ
10
Аймар Орос
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
18
Энрик Гальего
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
22
Иско
АП
9
Мариано Диас
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Эррера
3
Крус
15
Эрнандес
5
Гарсия
22
Видаль
6
Ойер
7
Монкайола
21
Перес
14
Гарсия
10
Торрес
9
Кальери
3-1-2-3-1
1
Куртуа
93
Рамос
19
Варан
23
Менди
5
Каземиро
8
Кроос
20
Модрич
17
Васкес
10
Асенсио
10
Азар
9
Бензема
14
Гарсия
24
Джони
24
Джони
14
Гарсия
9
Кальери
17
Будимир
17
Будимир
9
Кальери
10
Асенсио
8
Вальверде
8
Вальверде
10
Асенсио
20
Модрич
22
Иско
22
Иско
20
Модрич
10
Азар
9
Диас
9
Диас
10
Азар
Остались в запасе
Осасуна
Реал
13
Иньяки Альварес
ВР
11
Энрике Барха
ПВ
24
Хави Мартинес
АП
1
Хуан Перес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Аймар Орос
ЦП
18
Энрик Гальего
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
7
Винисиус
ЛВ
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Мартин Эдегор
АП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
13
Иньяки Альварес
ВР
11
Энрике Барха
ПВ
24
Хави Мартинес
АП
1
Хуан Перес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Аймар Орос
ЦП
18
Энрик Гальего
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
Остались в запасе
7
Винисиус
ЛВ
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Мартин Эдегор
АП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Осасуна - Реал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
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