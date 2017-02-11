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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Реал
Осасуна - Реал: обзор матча 11 февраля 2017
Осасуна
11.02.2017, суббота, 22:45
Испания. Примера, 22 тур
1 : 3
Завершен
Реал
33'
С. Леон
24'
К. Роналду
62'
Иско
90+3'
Л. Васкес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Реал
90'
+3
ГОЛ! 1:3!
Л. Васкес
Пас отдал
Марсело
Желтая карточка
Г. Чаушич
90'
+1
88'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Иско
72'
Замена
Л. Васкес
️️️️
К. Бензема
62'
ГОЛ! 1:2!
Иско
61'
Желтая карточка
Х. Родригес
Замена
Р. Лоэ
️️️️
Ф. Тьенса Нуньес
61'
57'
Замена
Х. Родригес
️️️️
Данило
56'
Травма
Данило
Замена
К. Клер
️️️️
Х. Рафаэль Фуэнтес
53'
Желтая карточка
Ф. Тьенса Нуньес
37'
ГОЛ! 1:1!
С. Леон
Пас отдал
Х. Рафаэль Фуэнтес
33'
28'
Желтая карточка
Л. Модрич
24'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Пас отдал
К. Бензема
Замена
Д. Гарсия
️️️️
Т. Боннин
15'
Травма
Т. Боннин
15'
Желтая карточка
Х. Рафаэль Фуэнтес
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
46
Сальваторе Сиригу
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
22
Никола Вуядинович
ЦЗ
30
Тано Боннин
ПЗ
9
Хайме
ЛП
6
Ойер
ОП
6
Фаусто Тьенса Нуньес
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Петар Васильевич
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Осасуна
0
Марио Фернандес
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
24
Рауль Лоэ
ОП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
21
Ориоль Риера
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
3-1-3-1-2
46
Сиригу
29
Фуэнтес
22
Вуядинович
30
Боннин
6
Ойер
9
Хайме
23
Чаушич
6
Тьенса Нуньес
7
Беренгер
97
Ривьер
11
Леон
3-3-1-1-2
1
Навас
6
Начо
93
Рамос
19
Варан
13
Данило
5
Каземиро
12
Марсело
14
Модрич
22
Иско
7
Роналду
9
Бензема
29
Фуэнтес
18
Клер
18
Клер
29
Фуэнтес
30
Боннин
5
Гарсия
5
Гарсия
30
Боннин
6
Тьенса Нуньес
24
Лоэ
24
Лоэ
6
Тьенса Нуньес
22
Иско
8
Ковачич
8
Ковачич
22
Иско
13
Данило
23
Родригес
23
Родригес
13
Данило
9
Бензема
17
Васкес
17
Васкес
9
Бензема
Остались в запасе
Осасуна
Реал
0
Марио Фернандес
ВР
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
21
Ориоль Риера
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Петар Васильевич
1
Кико Касилья
ВР
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
0
Марио Фернандес
ВР
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
21
Ориоль Риера
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Петар Васильевич
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Осасуна - Реал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Эль Садар
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