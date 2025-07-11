12 июля на «Ак Барс Арене» в Казани состоится матч за Суперкубок России. Встречаются две команды, которые провели мощную концовку прошлого сезона и отлично проявили себя в летних спаррингах. «Краснодар» стабильно забивает, но допускает ошибки в защите. ЦСКА выглядит более сбалансированным, особенно в обороне.

«Краснодар»

Команда Ивана Сергеевича показывает атакующий стиль – в пяти последних матчах «быки» забили 11 голов, включая 4 мяча «Ростову» и 3 – «Динамо». В среднем – 2.20 гола за игру. Однако оборона нестабильна: в 7 из 9 последних матчей команда пропускает, что делает еe уязвимой против скоростной атаки соперника. В последних трeх матчах одержаны уверенные победы, но соперники были не уровня ЦСКА. На нейтральном поле «Краснодар» будет играть агрессивно, но рискует получить в ответ.

ЦСКА

«Армейцы» набрали форму к началу сезона: 13 голов за 5 матчей, включая уверенные победы над «Партизаном», «Амкалом» и «ОФК». В обороне команда надeжна – всего 3 пропущенных гола и лишь 0.60 в среднем за игру. Подопечные Федотова выигрывают 5 матчей подряд, при этом забивают минимум 2 гола за игру. «ЦСКА» проводит более сбалансированные матчи и способен сдержать давление «Краснодара», особенно учитывая мощную форму передней линии и опыт решающих игр.

Факты о командах

«Краснодар»

Забивает в среднем 2.20 гола за матч

Пропускает в среднем 1.00 за игру

Победа в 3 последних матчах

Забивает в 4 из 5 последних матчей

ЦСКА

Забивает в среднем 2.60 гола за игру

Пропускает в среднем 0.60 за матч

Победа в 5 последних матчах

Забивает в 3 матчах подряд

Прогноз на матч «Краснодар» – ЦСКА

С учeтом текущей формы, «ЦСКА» выглядит фаворитом встречи: армейцы результативны, при этом дисциплинированы в обороне. «Краснодар» традиционно опасен в атаке, но может уступить в плотной борьбе. Возможен обмен голами, однако более организованная структура «ЦСКА» даст преимущество.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «ЦСКА».

Рекомендованные ставки: