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Прогноз на точный счёт матча «Краснодар» – ЦСКА: Суперкубок России, 12 июля 2025

11 июля 2025 9:08
Краснодар - ЦСКА
12 июл. 2025, суббота 18:00 | Суперкубок России, Финал
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6.50
Точный счёт 1:2 в пользу ЦСКА
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12 июля на «Ак Барс Арене» в Казани состоится матч за Суперкубок России. Встречаются две команды, которые провели мощную концовку прошлого сезона и отлично проявили себя в летних спаррингах. «Краснодар» стабильно забивает, но допускает ошибки в защите. ЦСКА выглядит более сбалансированным, особенно в обороне.

«Краснодар»

Команда Ивана Сергеевича показывает атакующий стиль – в пяти последних матчах «быки» забили 11 голов, включая 4 мяча «Ростову» и 3 – «Динамо». В среднем – 2.20 гола за игру. Однако оборона нестабильна: в 7 из 9 последних матчей команда пропускает, что делает еe уязвимой против скоростной атаки соперника. В последних трeх матчах одержаны уверенные победы, но соперники были не уровня ЦСКА. На нейтральном поле «Краснодар» будет играть агрессивно, но рискует получить в ответ.

ЦСКА

«Армейцы» набрали форму к началу сезона: 13 голов за 5 матчей, включая уверенные победы над «Партизаном», «Амкалом» и «ОФК». В обороне команда надeжна – всего 3 пропущенных гола и лишь 0.60 в среднем за игру. Подопечные Федотова выигрывают 5 матчей подряд, при этом забивают минимум 2 гола за игру. «ЦСКА» проводит более сбалансированные матчи и способен сдержать давление «Краснодара», особенно учитывая мощную форму передней линии и опыт решающих игр.

Факты о командах

«Краснодар»

  • Забивает в среднем 2.20 гола за матч
  • Пропускает в среднем 1.00 за игру
  • Победа в 3 последних матчах
  • Забивает в 4 из 5 последних матчей

ЦСКА

  • Забивает в среднем 2.60 гола за игру
  • Пропускает в среднем 0.60 за матч
  • Победа в 5 последних матчах
  • Забивает в 3 матчах подряд

Личные встречи
33% (13)
28% (11)
38% (15)
35
Забитых мячей
47
0.9
В среднем за матч
1.21
2:1
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  1:1
Суперкубок России, Финал
Краснодар
0 : 1
12.07.2025
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 28 тур
ЦСКА
1 : 0
10.05.2025
Краснодар
Зимний кубок РПЛ, Матч за 3-е место
ЦСКА
1 : 2
10.02.2025
Краснодар
Россия. Кубок, 4 тур
ЦСКА
2 : 0
18.09.2024
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Краснодар
2 : 1
10.08.2024
ЦСКА
Россия. Кубок, 1 тур
Краснодар
1 : 0
31.07.2024
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Краснодар
1 : 0
10.12.2023
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
ЦСКА
1 : 0
29.10.2023
Краснодар
Россия. Кубок, Суперфинал
Краснодар
1 : 1
11.06.2023
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Краснодар
0 : 0
27.05.2023
ЦСКА
Россия. Кубок, 1/4 финала
Краснодар
1 : 0
28.02.2023
ЦСКА
Россия. Кубок, 1/4 финала
ЦСКА
3 : 0
23.02.2023
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 9 тур
ЦСКА
4 : 1
10.09.2022
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Краснодар
1 : 0
15.05.2022
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 10 тур
ЦСКА
0 : 0
02.10.2021
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 29 тур
ЦСКА
3 : 1
08.05.2021
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Краснодар
1 : 1
26.08.2020
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Краснодар
1 : 1
07.12.2019
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 10 тур
ЦСКА
3 : 2
22.09.2019
Краснодар
Кубок «Париматч» Премьер, 1 тур
Краснодар
1 : 0
27.06.2019
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Краснодар
2 : 0
28.04.2019
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
1 : 2
28.10.2018
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 27 тур
ЦСКА
2 : 1
22.04.2018
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Краснодар
0 : 1
14.10.2017
ЦСКА
Товарищеские матчи,
ЦСКА
1 : 1
09.07.2017
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Краснодар
1 : 1
09.04.2017
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 8 тур
ЦСКА
1 : 1
24.09.2016
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 29 тур
ЦСКА
2 : 0
16.05.2016
Краснодар
Россия. Кубок, 1/2 финала
ЦСКА
3 : 1
20.04.2016
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Краснодар
2 : 1
08.11.2015
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 24 тур
ЦСКА
1 : 1
19.04.2015
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
2 : 1
22.11.2014
ЦСКА
Россия. Кубок, 1/2 финала
ЦСКА
0 : 1
16.04.2014
Краснодар
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Краснодар
1 : 0
06.12.2013
ЦСКА
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
ЦСКА
5 : 1
27.10.2013
Краснодар
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
ЦСКА
1 : 0
17.03.2013
Краснодар
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Краснодар
0 : 1
02.09.2012
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Краснодар
1 : 1
31.07.2011
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 3 тур
ЦСКА
1 : 1
03.04.2011
Краснодар
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Прогноз на матч «Краснодар» – ЦСКА

С учeтом текущей формы, «ЦСКА» выглядит фаворитом встречи: армейцы результативны, при этом дисциплинированы в обороне. «Краснодар» традиционно опасен в атаке, но может уступить в плотной борьбе. Возможен обмен голами, однако более организованная структура «ЦСКА» даст преимущество.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «ЦСКА».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу ЦСКА – коэффициент 6.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Победа «ЦСКА» – коэффициент 2.30

6.50
Точный счёт 1:2 в пользу ЦСКА
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Автор: Бестужев Павел
Суперкубок России ЦСКА Краснодар
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Матч завершен
1 : 0
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Матч завершен
1 : 0
7.50
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Ордабасы - Астана
Точный счёт 2:1 в пользу «Астаны»
Матч завершен
3 : 1
6.50
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Женис - Жетысу
Точный счёт 2:1 в пользу «Жениса»
Матч завершен
2 : 1
1.80
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Тобол - Окжетпес
Ставка на обе забьют
Матч завершен
2 : 1
7.00
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Тобол - Окжетпес
Точный счёт 2:1 в пользу «Тобола»
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