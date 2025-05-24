25 мая на «Эстадио де ла Серамика» «Вильярреал» завершит сезон матчем против нестабильной «Севильи». Хозяева уже гарантировали себе еврокубки, но могут закончить чемпионат пятой победой подряд, закрепляя статус одной из самых ярких команд второй половины сезона. «Севилья» же стремится закончить турнир без неприятных последствий и сохранить лицо после разочаровывающего года.

«Вильярреал»

Клуб уверенно завершает сезон и демонстрирует выдающуюся форму. Команда выиграла 5 матчей подряд, забив за этот отрезок 12 мячей. Средняя результативность – 2.4 гола за игру. Защита также действует надeжно – лишь 4 пропущенных мяча. Айосе Перес оформил 22 гола в 32 матчах и стал одной из главных фигур команды. Уверенные победы над «Барселоной», «Осасуной» и «Леганесом» подчeркивают высокий класс «жeлтой субмарины» на финише сезона.

«Севилья»

«Севилья» проводит один из худших сезонов за последние годы. 16-е место и 41 очко не соответствуют амбициям клуба. Команда проиграла 4 из 5 последних выездных матчей. За 5 туров – всего 5 забитых и 8 пропущенных голов. Средние цифры – 1.0 гола забито, 1.6 – пропущено. Доди Лукебакио (11 голов) остаeтся главным оружием атаки, но поддержки у него немного. Команда уязвима в обороне и нестабильна в организации игры.

Факты о командах:

«Вильярреал»

5 побед подряд

В среднем 2.4 гола забито, 0.8 – пропущено за игру

Айосе Перес – 22 гола в 32 матчах

Забивает в 5 матчах кряду

«Севилья»

4 поражения в 5 выездных матчах

В среднем 1.0 гола забито, 1.6 – пропущено за игру

Лукебакио – 11 голов за сезон

Пропускает в 9 из 11 последних матчей

Личные встречи 27% (10) 30% (11) 43% (16) 50 Забитых мячей 57 1.35 В среднем за матч 1.54 4:0 Крупнейшая победа 4:2 Самый результативный матч: 4:2 Самая крупная ничья: 3:3 Испания. Примера, 2 тур Севилья 1 : 2 Вильярреал Испания. Примера, 35 тур Вильярреал 3 : 2 Севилья Испания. Примера, 15 тур Севилья 1 : 1 Вильярреал Испания. Примера, 30 тур Севилья 2 : 1 Вильярреал Испания. Примера, 6 тур Вильярреал 1 : 1 Севилья Испания. Примера, 35 тур Вильярреал 1 : 1 Севилья Испания. Примера, 16 тур Севилья 1 : 0 Вильярреал Испания. Примера, 37 тур Вильярреал 4 : 0 Севилья Испания. Примера, 16 тур Севилья 2 : 0 Вильярреал Испания. Примера, 31 тур Вильярреал 2 : 2 Севилья Испания. Примера, 17 тур Севилья 1 : 2 Вильярреал Испания. Примера, 24 тур Вильярреал 3 : 0 Севилья Испания. Примера, 2 тур Севилья 0 : 0 Вильярреал Испания. Примера, 32 тур Севилья 2 : 2 Вильярреал Испания. Примера, 13 тур Вильярреал 2 : 3 Севилья Испания. Примера, 21 тур Севилья 0 : 0 Вильярреал Испания. Примера, 2 тур Вильярреал 0 : 0 Севилья Испания. Примера, 29 тур Севилья 4 : 2 Вильярреал Испания. Примера, 10 тур Вильярреал 2 : 1 Севилья Испания. Примера, 28 тур Вильярреал 0 : 2 Севилья Лига Европы, 1/8 финала Севилья 2 : 1 Вильярреал Лига Европы, 1/8 финала Вильярреал 1 : 3 Севилья Испания. Примера, 9 тур Севилья 2 : 1 Вильярреал Испания. Примера, 36 тур Севилья 0 : 0 Вильярреал Испания. Примера, 17 тур Вильярреал 1 : 2 Севилья Испания. Примера, 22 тур Севилья 1 : 2 Вильярреал Испания. Примера, 3 тур Вильярреал 2 : 2 Севилья Испания. Примера, 33 тур Севилья 3 : 2 Вильярреал Испания. Кубок, 1/4 финала Севилья 3 : 0 Вильярреал Испания. Кубок, 1/4 финала Вильярреал 3 : 3 Севилья Испания. Примера, 14 тур Вильярреал 1 : 0 Севилья Испания. Примера, 29 тур Вильярреал 3 : 0 Севилья Испания. Примера, 10 тур Севилья 3 : 2 Вильярреал Испания. Примера, 34 тур Вильярреал 0 : 2 Севилья Испания. Примера, 15 тур Севилья 1 : 0 Вильярреал Испания. Примера, 31 тур Севилья 2 : 0 Вильярреал Испания. Примера, 12 тур Вильярреал 3 : 2 Севилья

Прогноз на матч «Вильярреал» – «Севилья»

Сильная форма хозяев, высокий уровень реализации моментов и слабость обороны «Севильи» дают основание ждать результативного матча с доминированием «Вильярреала». Учитывая, что гости всe же регулярно забивают, есть вероятность обмена голами, но итоговая победа останется за более сбалансированной и мотивированной командой. Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Вильярреала».

Рекомендованные ставки: