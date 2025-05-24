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Прогноз на точный счет матча «Вильярреал» – «Севилья»: Ла Лига, 25 мая 2025

24 мая 2025 11:11
Вильярреал - Севилья
25 мая 2025, воскресенье 17:15 | Испания. Примера, 38 тур
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6.20
Точный счёт 3:1 в пользу «Вильярреала»
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25 мая на «Эстадио де ла Серамика» «Вильярреал» завершит сезон матчем против нестабильной «Севильи». Хозяева уже гарантировали себе еврокубки, но могут закончить чемпионат пятой победой подряд, закрепляя статус одной из самых ярких команд второй половины сезона. «Севилья» же стремится закончить турнир без неприятных последствий и сохранить лицо после разочаровывающего года.

«Вильярреал»

Клуб уверенно завершает сезон и демонстрирует выдающуюся форму. Команда выиграла 5 матчей подряд, забив за этот отрезок 12 мячей. Средняя результативность – 2.4 гола за игру. Защита также действует надeжно – лишь 4 пропущенных мяча. Айосе Перес оформил 22 гола в 32 матчах и стал одной из главных фигур команды. Уверенные победы над «Барселоной», «Осасуной» и «Леганесом» подчeркивают высокий класс «жeлтой субмарины» на финише сезона.

«Севилья»

«Севилья» проводит один из худших сезонов за последние годы. 16-е место и 41 очко не соответствуют амбициям клуба. Команда проиграла 4 из 5 последних выездных матчей. За 5 туров – всего 5 забитых и 8 пропущенных голов. Средние цифры – 1.0 гола забито, 1.6 – пропущено. Доди Лукебакио (11 голов) остаeтся главным оружием атаки, но поддержки у него немного. Команда уязвима в обороне и нестабильна в организации игры.

Факты о командах:

«Вильярреал»

  • 5 побед подряд
  • В среднем 2.4 гола забито, 0.8 – пропущено за игру
  • Айосе Перес – 22 гола в 32 матчах
  • Забивает в 5 матчах кряду

«Севилья»

  • 4 поражения в 5 выездных матчах
  • В среднем 1.0 гола забито, 1.6 – пропущено за игру
  • Лукебакио – 11 голов за сезон
  • Пропускает в 9 из 11 последних матчей

Личные встречи
27% (10)
30% (11)
43% (16)
50
Забитых мячей
57
1.35
В среднем за матч
1.54
4:0
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  3:3
Испания. Примера, 2 тур
Севилья
1 : 2
23.08.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 35 тур
Вильярреал
3 : 2
11.05.2024
Севилья
Испания. Примера, 15 тур
Севилья
1 : 1
03.12.2023
Вильярреал
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Севилья
2 : 1
23.04.2023
Вильярреал
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Вильярреал
1 : 1
18.09.2022
Севилья
Испания. Примера, 35 тур
Вильярреал
1 : 1
08.05.2022
Севилья
Испания. Примера, 16 тур
Севилья
1 : 0
04.12.2021
Вильярреал
Испания. Примера, 37 тур
Вильярреал
4 : 0
16.05.2021
Севилья
Испания. Примера, 16 тур
Севилья
2 : 0
29.12.2020
Вильярреал
Испания. Примера, 31 тур
Вильярреал
2 : 2
22.06.2020
Севилья
Испания. Примера, 17 тур
Севилья
1 : 2
15.12.2019
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Вильярреал
3 : 0
17.02.2019
Севилья
Испания. Примера, 2 тур
Севилья
0 : 0
26.08.2018
Вильярреал
Испания. Примера, 32 тур
Севилья
2 : 2
14.04.2018
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Вильярреал
2 : 3
26.11.2017
Севилья
Испания. Примера, 21 тур
Севилья
0 : 0
05.02.2017
Вильярреал
Испания. Примера, 2 тур
Вильярреал
0 : 0
28.08.2016
Севилья
Испания. Примера, 29 тур
Севилья
4 : 2
13.03.2016
Вильярреал
Испания. Примера, 10 тур
Вильярреал
2 : 1
31.10.2015
Севилья
Испания. Примера, 28 тур
Вильярреал
0 : 2
22.03.2015
Севилья
Лига Европы, 1/8 финала
Севилья
2 : 1
19.03.2015
Вильярреал
Лига Европы, 1/8 финала
Вильярреал
1 : 3
12.03.2015
Севилья
Испания. Примера, 9 тур
Севилья
2 : 1
26.10.2014
Вильярреал
Испания. Примера, 36 тур
Севилья
0 : 0
04.05.2014
Вильярреал
Испания. Примера, 17 тур
Вильярреал
1 : 2
21.12.2013
Севилья
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
1 : 2
05.02.2012
Вильярреал
Испания. Примера, 3 тур
Вильярреал
2 : 2
10.09.2011
Севилья
Испания. Примера, 33 тур
Севилья
3 : 2
24.04.2011
Вильярреал
Испания. Кубок, 1/4 финала
Севилья
3 : 0
18.01.2011
Вильярреал
Испания. Кубок, 1/4 финала
Вильярреал
3 : 3
12.01.2011
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Вильярреал
1 : 0
05.12.2010
Севилья
Испания. Примера, 29 тур
Вильярреал
3 : 0
28.03.2010
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
3 : 2
08.11.2009
Вильярреал
Испания. Примера, 34 тур
Вильярреал
0 : 2
02.05.2009
Севилья
Испания. Примера, 15 тур
Севилья
1 : 0
14.12.2008
Вильярреал
Испания. Примера, 31 тур
Севилья
2 : 0
06.04.2008
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
3 : 2
11.11.2007
Севилья
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Прогноз на матч «Вильярреал» – «Севилья»

Сильная форма хозяев, высокий уровень реализации моментов и слабость обороны «Севильи» дают основание ждать результативного матча с доминированием «Вильярреала». Учитывая, что гости всe же регулярно забивают, есть вероятность обмена голами, но итоговая победа останется за более сбалансированной и мотивированной командой. Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Вильярреала».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу «Вильярреала» – коэффициент 6.20
  • Победа «Вильярреала» с форой (-1) – коэффициент 2.15
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

6.20
Точный счёт 3:1 в пользу «Вильярреала»
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Автор: Ланьков Роман
Испания. Примера Севилья Вильярреал
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Матч завершен
1 : 1
7.00
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Точный счёт 2:2
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2 : 0
5.50
Италия. Серия А, 38 тур
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Точный счёт 2:1 в пользу «Наполи»
Матч завершен
1 : 3
6.40
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