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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Вильярреал
Севилья - Вильярреал: обзор матча 08 ноября 2009
Севилья
08.11.2009, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 10 тур
3 : 2
Завершен
Вильярреал
9'
Л. Фабиано
60'
Л. Фабиано
66'
Ф. Кануте
30'
Р. Пирес
58'
Д. Фустер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Вильярреал
Замена
М. Гульон
️️️️
Бруно
Замена
Лоло
️️️️
Л. Фабиано
Замена
Д. Эскудеро
️️️️
Д. Фустер
Замена
Х. Перейра
️️️️
Кани
ГОЛ! 3:2!
Ф. Кануте
Пас отдал
Адриано
Желтая карточка
Д. Годин
Замена
Ф. Кануте
️️️️
А. Негредо
ГОЛ! 2:2!
Л. Фабиано
Пас отдал
Адриано
ГОЛ! 1:2!
Д. Фустер
Замена
Адриано
️️️️
Ф. Наварро
Желтая карточка
Х. Вента
Желтая карточка
Д. Зокора
ГОЛ! 1:1!
Р. Пирес
Пас отдал
Д. Росси
Желтая карточка
Л. Фабиано
ГОЛ! 1:0!
Л. Фабиано
Пас отдал
С. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
20
Серхио Санчес
ПЗ
8
Диего Перотти
ЛП
16
Дидье Зокора
ЦП
11
Ренато
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
9
Луис Фабиано
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
8
Робер Пирес
ЛВ
21
Бруно
ЦП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
19
Давид Фустер
АП
8
Кани
ПВ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Адриано
ЛЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
5
Ромарик
ЦП
8
Лоло
ЦП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Вильярреал
1
Хавьер Олива
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
0
Дамьян Эскудеро
ЛП
16
Маркос Гульон
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
3-2-3-2
25
Палоп
16
Навас
14
Эскюде
5
Скиллачи
3
Наварро
20
Санчес
8
Перотти
11
Ренато
16
Зокора
9
Фабиано
21
Негредо
4-2-3-1
13
Лопес
18
Вента
2
Годин
5
Маркано
6
Капдевила
21
Бруно
9
Эгурен
8
Кани
19
Фустер
8
Пирес
25
Росси
3
Наварро
3
Адриано
3
Адриано
3
Наварро
9
Фабиано
8
Лоло
8
Лоло
9
Фабиано
21
Негредо
11
Кануте
11
Кануте
21
Негредо
19
Фустер
0
Эскудеро
0
Эскудеро
19
Фустер
21
Бруно
16
Гульон
16
Гульон
21
Бруно
8
Кани
9
Перейра
9
Перейра
8
Кани
Остались в запасе
Севилья
Вильярреал
13
Хави Варас
ВР
25
Абдулай Конко
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
5
Ромарик
ЦП
Главный тренер
Маноло Хименес
1
Хавьер Олива
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
25
Абдулай Конко
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
5
Ромарик
ЦП
Остались в запасе
1
Хавьер Олива
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Севилья - Вильярреал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 22:55 (прямая)
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