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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Вильярреал
Севилья - Вильярреал: обзор матча 14 апреля 2018
Севилья
14.04.2018, суббота, 14:00
Испания. Примера, 32 тур
2 : 2
Завершен
Вильярреал
78'
Нолито
82'
С. Н'Зонзи
68'
К. Бакка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Вильярреал
Желтая карточка
С. Эскудеро
87'
ГОЛ! 2:1!
С. Н'Зонзи
Пас отдал
С. Рамирес
82'
ГОЛ! 1:1!
Нолито
Пас отдал
К. Лангле
78'
76'
Вторая желтая
Х. Коста
68'
ГОЛ! 0:1!
К. Бакка
Вторая желтая
В. Бен-Йеддер
62'
Желтая карточка
В. Бен-Йеддер
62'
55'
Желтая карточка
Х. Коста
Желтая карточка
П. Сарабия
51'
Желтая карточка
Э. Банега
37'
22'
Желтая карточка
Д. Черышев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
16
Родри
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
19
Гидо Писсаро
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
3
Нолито
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
21
Роберто Сориано
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
19
Энес Унал
ЦФ
9
Роджер Мартинес
ЦФ
4-2-2-2
13
Сорья
18
Эскудеро
25
Меркадо
2
Лангле
16
Навас
11
Банега
15
Н'Зонзи
20
Васкес
7
Сарабия
10
Муриэль
19
Рамирес
4-1-1-2-1
1
Асенхо
2
Гаспар
4
Руис
2
Рукавина
24
Коста
16
Родри
14
Тригерос
70
Кастильехо
90
Черышев
70
Бакка
Остались в запасе
Севилья
Вильярреал
15
Серхио Рико
ВР
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
19
Гидо Писсаро
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
3
Нолито
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
25
Мариано Барбоса
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
19
Энес Унал
ЦФ
9
Роджер Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
19
Гидо Писсаро
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
3
Нолито
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
19
Энес Унал
ЦФ
9
Роджер Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Севилья - Вильярреал
4
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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