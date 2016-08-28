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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Севилья
Вильярреал - Севилья: обзор матча 28 августа 2016
Вильярреал
28.08.2016, воскресенье, 23:15
Испания. Примера, 2 тур
0 : 0
Завершен
Севилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Севилья
Замена
А. Н'Диайе
️️️️
М. Тригерос
90'
Замена
А. Канталапьерда
️️️️
Н. Сансоне
87'
83'
Замена
Г. Меркадо
️️️️
Н. Пареха
78'
Замена
В. Иборра
️️️️
Ф. Васкес
66'
Желтая карточка
П. Сарабия
61'
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
Х. Кийотаке
49'
Желтая карточка
Витоло
Желтая карточка
Р. Сориано
48'
32'
Желтая карточка
Т. Колоджейчак
Замена
Р. Борре
️️️️
Пато
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
21
Бруно
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
20
Франко Васкес
АП
10
Хироши Кийотаке
АП
25
Феррейра Фильо Мариано
ПП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Вильярреал
1
Андрес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
16
Родри
ОП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
10
Айтор Канталапьерда
ПВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Севилья
13
Хосе Антонио Каро
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
10
Гансо
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
4-3-2-1
1
Асенхо
24
Коста
37
Мусаккио
4
Руис
2
Гаспар
21
Бруно
21
Сориано
14
Тригерос
11
Сансоне
70
Кастильехо
12
Пато
3-2-3-2
15
Серхио Рико
23
Рами
2
Пареха
15
Колоджейчак
25
Мариано
15
Н'Зонзи
7
Сарабия
10
Кийотаке
7
Витоло
10
Вьетто
20
Васкес
11
Сансоне
10
Канталапьерда
10
Канталапьерда
11
Сансоне
12
Пато
19
Борре
19
Борре
12
Пато
14
Тригерос
21
Н'Диайе
21
Н'Диайе
14
Тригерос
2
Пареха
25
Меркадо
25
Меркадо
2
Пареха
20
Васкес
10
Иборра
10
Иборра
20
Васкес
10
Кийотаке
10
Бен-Йеддер
10
Бен-Йеддер
10
Кийотаке
Остались в запасе
Вильярреал
Севилья
1
Андрес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
16
Родри
ОП
Главный тренер
Фран Эскриба
13
Хосе Антонио Каро
ВР
5
Матиас Краневиттер
ОП
10
Гансо
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
1
Андрес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
16
Родри
ОП
Остались в запасе
13
Хосе Антонио Каро
ВР
5
Матиас Краневиттер
ОП
10
Гансо
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Вильярреал - Севилья
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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