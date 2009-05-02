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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Севилья
Вильярреал - Севилья: обзор матча 02 мая 2009
Вильярреал
02.05.2009, суббота, 23:55
Испания. Примера, 34 тур
0 : 2
Завершен
Севилья
58'
Л. Фабиано
86'
Ф. Кануте
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Севилья
+4
Желтая карточка
Ф. Наварро
Замена
И. Драгутинович
️️️️
Ренато
ГОЛ! 0:2!
Ф. Кануте
Пас отдал
Ренато
Желтая карточка
Д. Годин
Желтая карточка
А. Палоп
Замена
Э. Мареска
️️️️
Л. Фабиано
Замена
М. Фернандес
️️️️
С. Эгурен
Вторая желтая
А. Конко
Замена
Д. Росси
️️️️
Х. Льоренте
Замена
Р. Пирес
️️️️
А. Ибагаса
Замена
Х. Навас
️️️️
Д. Перотти
Желтая карточка
А. Конко
ГОЛ! 0:1!
Л. Фабиано
Пас отдал
Ф. Кануте
Желтая карточка
С. Скиллачи
Желтая карточка
Х. Льоренте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Гонсало
(К)
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
7
Ариэль Ибагаса
ЛП
21
Бруно
ЦП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
8
Кани
ПП
9
Нихат
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Севилья
25
Андрес Палоп
(К)
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
8
Диего Перотти
ЛП
11
Ренато
ЦП
22
Альдо Душер
ЦП
3
Адриано
ПП
9
Луис Фабиано
ЦФ
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Вильярреал
1
Себастьян Виера
ВР
15
Фабрицио Фуэнтес
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
8
Робер Пирес
ЛП
19
Жорди Пабло
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
18
Давид Прието
ЦЗ
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
3
Аквивальдо Москера
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
16
Энцо Мареска
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
4-4-2
13
Лопес
6
Капдевила
2
Гонсало
2
Годин
6
Лопес
7
Ибагаса
21
Бруно
9
Эгурен
8
Кани
12
Льоренте
9
Нихат
4-4-2
25
Палоп
25
Конко
5
Скиллачи
14
Эскюде
3
Наварро
3
Адриано
11
Ренато
22
Душер
8
Перотти
11
Кануте
9
Фабиано
7
Ибагаса
8
Пирес
8
Пирес
7
Ибагаса
9
Эгурен
14
Фернандес
14
Фернандес
9
Эгурен
12
Льоренте
25
Росси
25
Росси
12
Льоренте
11
Ренато
3
Драгутинович
3
Драгутинович
11
Ренато
8
Перотти
16
Навас
16
Навас
8
Перотти
9
Фабиано
16
Мареска
16
Мареска
9
Фабиано
Остались в запасе
Вильярреал
Севилья
19
Жорди Пабло
ЦП
1
Себастьян Виера
ВР
15
Фабрицио Фуэнтес
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Хави Варас
ВР
18
Давид Прието
ЦЗ
3
Аквивальдо Москера
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Остались в запасе
19
Жорди Пабло
ЦП
1
Себастьян Виера
ВР
15
Фабрицио Фуэнтес
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
18
Давид Прието
ЦЗ
3
Аквивальдо Москера
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Маноло Хименес
Статистика матча Вильярреал - Севилья
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Итурральде Гонсалес
(Бильбао)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
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