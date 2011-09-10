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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Севилья
Вильярреал - Севилья: обзор матча 10 сентября 2011
Вильярреал
10.09.2011, суббота, 20:00
Испания. Примера, 3 тур
2 : 2
Завершен
Севилья
35'
Д. Росси (П)
73'
М. Рубен
24'
А. Негредо
86'
Алексис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Севилья
ГОЛ! 2:2!
Алексис
Пас отдал
Х. Навас
Желтая карточка
С. Санчес
Желтая карточка
Д. Де Гузман
Желтая карточка
Алексис
Замена
Х. Кампанья
️️️️
М. Касерес
ГОЛ! 2:1!
М. Рубен
Пас отдал
К. Марчена
Замена
М. Рубен
️️️️
Гонсало
Желтая карточка
Ф. Кануте
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
Х. Камуньяс
Замена
Ф. Кануте
️️️️
Ману
Замена
И. Ракитич
️️️️
П. Троховски
Желтая карточка
Ману
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Росси
Желтая карточка
А. Негредо
ГОЛ! 0:1!
А. Негредо
Красная карточка
Д. Лопес
Замена
С. Санчес
️️️️
Кани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
21
Бруно
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
8
Кани
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
15
Петр Троховски
ЦП
7
Ману
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Вильярреал
1
Сесар Санчес
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
19
Маркос Сенна
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
15
Марко Рубен
ЦФ
7
Нилмар
ЦФ
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
20
Хосе Кампанья
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
3-2-4-1
13
Лопес
2
Гонсало
37
Мусаккио
24
Марчена
3
Ориоль
2
Гаспар
17
Камуньяс
21
Бруно
6
Валеро
8
Кани
25
Росси
3-3-1-1-2
13
Варас
4
Касерес
14
Эскюде
4
Алексис
16
Навас
17
Медель
3
Наварро
15
Троховски
7
Ману
8
Перотти
21
Негредо
8
Кани
1
Санчес
1
Санчес
8
Кани
17
Камуньяс
18
Де Гузман
18
Де Гузман
17
Камуньяс
2
Гонсало
15
Рубен
15
Рубен
2
Гонсало
4
Касерес
20
Кампанья
20
Кампанья
4
Касерес
15
Троховски
11
Ракитич
11
Ракитич
15
Троховски
7
Ману
11
Кануте
11
Кануте
7
Ману
Остались в запасе
Вильярреал
Севилья
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
19
Маркос Сенна
ЦП
7
Нилмар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
25
Андрес Палоп
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
19
Маркос Сенна
ЦП
7
Нилмар
ЦФ
Остались в запасе
25
Андрес Палоп
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Вильярреал - Севилья
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
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