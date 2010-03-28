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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Севилья
Вильярреал - Севилья: обзор матча 28 марта 2010
Вильярреал
28.03.2010, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 29 тур
3 : 0
Завершен
Севилья
5'
Д. Росси
18'
Х. Льоренте
90+1'
Р. Пирес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Севилья
Замена
С. Касорла
️️️️
Д. Росси
+2
ГОЛ! 3:0!
Р. Пирес
Пас отдал
Д. Росси
+1
Желтая карточка
Бруно
Замена
Д. Фустер
️️️️
А. Ибагаса
Замена
Х. Карлос
️️️️
Д. Капель
Замена
Р. Пирес
️️️️
Кани
Замена
Лоло
️️️️
Ромарик
Желтая карточка
Адриано
Желтая карточка
Ромарик
Желтая карточка
Х. Льоренте
Замена
Ф. Кануте
️️️️
А. Негредо
ГОЛ! 2:0!
Х. Льоренте
Пас отдал
Нилмар
18'
ГОЛ! 1:0!
Д. Росси
Пас отдал
Нилмар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Гонсало
(К)
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
25
Джузеппе Росси
ЛП
21
Бруно
ОП
8
Кани
АП
7
Ариэль Ибагаса
ПП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
7
Нилмар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Севилья
25
Андрес Палоп
(К)
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
11
Ренато
ЦП
5
Ромарик
ЦП
3
Адриано
ПП
21
Альваро Негредо
ЦФ
9
Луис Фабиано
ЦФ
Главный тренер
Антонио Альварес
Вильярреал
1
Хавьер Олива
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
8
Робер Пирес
ЛП
8
Санти Касорла
ЦП
19
Давид Фустер
АП
Севилья
13
Хави Варас
ВР
4
Марк Валиенте
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
8
Лоло
ЦП
18
Луис Альберто
АП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Лопес
6
Капдевила
2
Гонсало
37
Мусаккио
6
Лопес
21
Бруно
25
Росси
7
Ибагаса
8
Кани
7
Нилмар
12
Льоренте
4-4-2
25
Палоп
18
Станкявичус
3
Драгутинович
14
Эскюде
3
Наварро
3
Адриано
11
Ренато
5
Ромарик
17
Капель
9
Фабиано
21
Негредо
8
Кани
8
Пирес
8
Пирес
8
Кани
25
Росси
8
Касорла
8
Касорла
25
Росси
7
Ибагаса
19
Фустер
19
Фустер
7
Ибагаса
17
Капель
11
Хосе Карлос
11
Хосе Карлос
17
Капель
5
Ромарик
8
Лоло
8
Лоло
5
Ромарик
21
Негредо
11
Кануте
11
Кануте
21
Негредо
Остались в запасе
Вильярреал
Севилья
1
Хавьер Олива
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
13
Хави Варас
ВР
4
Марк Валиенте
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
18
Луис Альберто
АП
Главный тренер
Антонио Альварес
Остались в запасе
1
Хавьер Олива
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
4
Марк Валиенте
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
18
Луис Альберто
АП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Главный тренер
Антонио Альварес
Статистика матча Вильярреал - Севилья
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Туриэнсо Альварес
(Баракальдо)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:55 (прямая)
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