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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Севилья
Вильярреал - Севилья: обзор матча 18 сентября 2022
Вильярреал
18.09.2022, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 6 тур
1 : 1
Завершен
Севилья
51'
А. Баэна
8'
О. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Севилья
83'
Замена
А. Гомес
️️️️
О. Торрес
Замена
Й. Мохика
️️️️
А. Педраса
82'
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
Н. Джексон
82'
70'
Желтая карточка
А. Теллес
69'
Замена
А. Теллес
️️️️
М. Акунья
69'
Замена
Сусо
️️️️
Х. Анхель Кармона
60'
Желтая карточка
Х. Анхель Кармона
Замена
А. Данжума
️️️️
Ф. Коклен
60'
Замена
Й. Пино
️️️️
С. Чуквуэзе
59'
ГОЛ! 1:1!
А. Баэна
51'
47'
Замена
Т. Ньянзу
️️️️
Фернандо
46'
Замена
М. Дмитрович
️️️️
Я. Буну
45'
Желтая карточка
Н. Гудель
Желтая карточка
А. Баэна
41'
38'
Желтая карточка
М. Акунья
Замена
А. Баэна
️️️️
Д. Ло Чельсо
31'
26'
Желтая карточка
Я. Буну
8'
ГОЛ! 0:1!
О. Торрес
Пас отдал
Иско
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
11
Николас Джексон
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандо
ОП
8
Неманья Гудель
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
22
Иско
АП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Вильярреал
1
Икер Альварес
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
7
Арно Данжума
ЛВ
8
Мануэль Морланес
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Севилья
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Сусо
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
4-2-1-3
28
Рульи
23
Педраса
39
Альбиоль
14
Торрес
17
Фемения
13
Коклен
6
Капу
10
Парехо
11
Джексон
20
Ло Чельсо
21
Чуквуэзе
4-1-3-1-1
37
Буну
16
Навас
22
Кармона
4
Салас
21
Акунья
5
Фернандо
8
Гудель
19
Хордан
8
Торрес
22
Иско
17
Мир
23
Педраса
22
Мохика
22
Мохика
23
Педраса
20
Ло Чельсо
10
Баэна
10
Баэна
20
Ло Чельсо
13
Коклен
7
Данжума
7
Данжума
13
Коклен
21
Чуквуэзе
10
Пино
10
Пино
21
Чуквуэзе
11
Джексон
25
Моралес
25
Моралес
11
Джексон
37
Буну
13
Дмитрович
13
Дмитрович
37
Буну
21
Акунья
13
Теллес
13
Теллес
21
Акунья
5
Фернандо
23
Ньянзу
23
Ньянзу
5
Фернандо
22
Кармона
10
Сусо
10
Сусо
22
Кармона
8
Торрес
10
Гомес
10
Гомес
8
Торрес
Остались в запасе
Вильярреал
Севилья
1
Икер Альварес
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Альберто Флорес
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
1
Икер Альварес
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Вильярреал - Севилья
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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