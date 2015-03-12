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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вильярреал - Севилья
Вильярреал - Севилья: обзор матча 12 марта 2015
Вильярреал
12.03.2015, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 3
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Севилья
48'
Л. Вьетто
1'
Витоло
26'
С. Мбиа
50'
К. Гамейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Севилья
90'
+2
Желтая карточка
А. Видаль
Замена
Х. Антонио Дорадо
️️️️
М. Мусаккио
84'
78'
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
Витоло
75'
Замена
Э. Банега
️️️️
В. Иборра
Замена
Ж. Морено
️️️️
И. Уче
68'
Желтая карточка
Х. Кэмпбелл
67'
64'
Замена
К. Бакка
️️️️
К. Гамейро
50'
ГОЛ! 1:3!
К. Гамейро
Пас отдал
В. Иборра
ГОЛ! 1:2!
Л. Вьетто
Пас отдал
М. Мусаккио
48'
Замена
Х. Кэмпбелл
️️️️
М. Гомес
46'
Желтая карточка
М. Гомес
35'
26'
ГОЛ! 0:2!
С. Мбиа
Пас отдал
Б. Тремулинас
Желтая карточка
Х. Коста
21'
9'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
1'
ГОЛ! 0:1!
Витоло
Пас отдал
К. Гамейро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
6
Джонатан
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
23
Даниэль Карришу
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
26
Cерхио Маркос
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Севилья
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
4-2-2-2
1
Асенхо
24
Коста
3
Байи
37
Мусаккио
2
Гаспар
6
Джонатан
14
Тригерос
90
Черышев
16
Гомес
14
Уче
10
Вьетто
4-1-3-1-1
15
Серхио Рико
22
Видаль
90
Фигейраш
2
Пареха
14
Тремулинас
20
Крыховяк
23
Карришу
25
Мбиа
10
Иборра
7
Витоло
9
Гамейро
37
Мусаккио
5
Дорадо
5
Дорадо
37
Мусаккио
16
Гомес
10
Кэмпбелл
10
Кэмпбелл
16
Гомес
14
Уче
7
Морено
7
Морено
14
Уче
10
Иборра
11
Банега
11
Банега
10
Иборра
7
Витоло
19
Рейес
19
Рейес
7
Витоло
9
Гамейро
70
Бакка
70
Бакка
9
Гамейро
Остались в запасе
Вильярреал
Севилья
12
Хуан Карлос
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
26
Cерхио Маркос
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
26
Cерхио Маркос
ЦП
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Вильярреал - Севилья
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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