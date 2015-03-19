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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Севилья - Вильярреал
Севилья - Вильярреал: обзор матча 19 марта 2015
Севилья
19.03.2015, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 1
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Вильярреал
69'
В. Иборра
83'
Д. Суарес
73'
Д. Дос Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Вильярреал
85'
Желтая карточка
М. Гаспар
85'
Замена
Х. Антонио Дорадо
️️️️
Л. Вьетто
ГОЛ! 2:1!
Д. Суарес
Пас отдал
Б. Тремулинас
83'
Замена
Д. Суарес
️️️️
В. Иборра
80'
77'
Вторая желтая
Э. Байи
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
А. Видаль
75'
73'
ГОЛ! 1:1!
Д. Дос Сантос
70'
Замена
Ж. Морено
️️️️
Х. Кэмпбелл
ГОЛ! 1:0!
В. Иборра
Пас отдал
К. Бакка
69'
66'
Желтая карточка
М. Мусаккио
Замена
К. Бакка
️️️️
К. Гамейро
65'
58'
Желтая карточка
Т. Пина
46'
Замена
Д. Дос Сантос
️️️️
И. Уче
29'
Желтая карточка
Э. Байи
22'
Желтая карточка
Л. Вьетто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
25
Стефан Мбиа
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
6
Джонатан
ЦП
14
Икечукву Уче
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Севилья
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
4
Денис Суарес
АП
70
Карлос Бакка
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
26
Cерхио Маркос
ЦП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
3-2-3-1-1
15
Серхио Рико
2
Пареха
90
Фигейраш
15
Колоджейчак
14
Тремулинас
22
Видаль
25
Мбиа
23
Карришу
10
Иборра
7
Витоло
9
Гамейро
4-3-3
1
Асенхо
2
Гаспар
3
Байи
2
Рукавина
37
Мусаккио
14
Тригерос
17
Пина
6
Джонатан
10
Кэмпбелл
10
Вьетто
14
Уче
22
Видаль
19
Рейес
19
Рейес
22
Видаль
10
Иборра
4
Суарес
4
Суарес
10
Иборра
9
Гамейро
70
Бакка
70
Бакка
9
Гамейро
10
Вьетто
5
Дорадо
5
Дорадо
10
Вьетто
14
Уче
10
Дос Сантос
10
Дос Сантос
14
Уче
10
Кэмпбелл
7
Морено
7
Морено
10
Кэмпбелл
Остались в запасе
Севилья
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
16
Мойзес Гомес
ЛВ
12
Хуан Карлос
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
26
Cерхио Маркос
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
10
Яго Аспас
ЦФ
Остались в запасе
16
Мойзес Гомес
ЛВ
12
Хуан Карлос
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
26
Cерхио Маркос
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Севилья - Вильярреал
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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