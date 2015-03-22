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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Севилья
Вильярреал - Севилья: обзор матча 22 марта 2015
Вильярреал
22.03.2015, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 28 тур
0 : 2
Завершен
Севилья
49'
Коке
65'
Витоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Севилья
80'
Замена
Я. Аспас
️️️️
К. Бакка
Желтая карточка
М. Мусаккио
77'
74'
Желтая карточка
Ф. Наварро
Замена
И. Уче
️️️️
Д. Дос Сантос
71'
Желтая карточка
М. Гомес
67'
65'
ГОЛ! 0:2!
Витоло
61'
Замена
Э. Банега
️️️️
В. Иборра
Замена
Л. Вьетто
️️️️
Джонатан
59'
Замена
М. Тригерос
️️️️
Х. Кэмпбелл
59'
50'
Замена
Ф. Наварро
️️️️
Б. Тремулинас
49'
ГОЛ! 0:1!
Коке
Пас отдал
Д. Фигейраш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
6
Джонатан
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
23
Даниэль Карришу
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
26
Cерхио Маркос
ЦП
14
Икечукву Уче
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Севилья
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Яго Аспас
ЦФ
4-2-1-3
1
Асенхо
37
Мусаккио
2
Рукавина
3
Байи
2
Гаспар
17
Пина
6
Джонатан
16
Гомес
10
Дос Сантос
10
Кэмпбелл
7
Морено
3-2-3-1-1
15
Серхио Рико
2
Пареха
15
Колоджейчак
90
Фигейраш
23
Коке
14
Тремулинас
23
Карришу
10
Иборра
25
Мбиа
7
Витоло
70
Бакка
10
Кэмпбелл
14
Тригерос
14
Тригерос
10
Кэмпбелл
10
Дос Сантос
14
Уче
14
Уче
10
Дос Сантос
6
Джонатан
10
Вьетто
10
Вьетто
6
Джонатан
14
Тремулинас
3
Наварро
3
Наварро
14
Тремулинас
10
Иборра
11
Банега
11
Банега
10
Иборра
70
Бакка
10
Аспас
10
Аспас
70
Бакка
Остались в запасе
Вильярреал
Севилья
12
Хуан Карлос
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
26
Cерхио Маркос
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
25
Мариано Барбоса
ВР
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
26
Cерхио Маркос
ЦП
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Вильярреал - Севилья
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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