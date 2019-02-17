Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Севилья
Вильярреал - Севилья: обзор матча 17 февраля 2019
Вильярреал
17.02.2019, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 24 тур
3 : 0
Завершен
Севилья
20'
А. Гонсалес
45'
К. Токо Экамби
86'
А. Педраса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Севилья
ГОЛ! 3:0!
А. Педраса
Пас отдал
М. Морланес
86'
Желтая карточка
Р. Мори
81'
Замена
М. Морланес
️️️️
С. Касерес
76'
Желтая карточка
М. Гаспар
68'
Замена
П. Форнальс
️️️️
К. Бакка
66'
64'
Замена
С. Эскудеро
️️️️
С. Кьер
60'
Желтая карточка
Р. Меса
Желтая карточка
А. Гонсалес
52'
46'
Замена
П. Сарабия
️️️️
Х. Навас
46'
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
Ф. Васкес
ГОЛ! 2:0!
К. Токо Экамби
Пас отдал
К. Бакка
45'
Замена
Р. Мори
️️️️
Д. Бонера
24'
ГОЛ! 1:0!
А. Гонсалес
Пас отдал
С. Касорла
20'
Желтая карточка
К. Токо Экамби
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Санти Касорла
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
35
Сантьяго Касерес
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
16
Роке Меса
ЦП
20
Франко Васкес
АП
19
Андре Силва
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Вильярреал
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Севилья
12
Хуан Сориано
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
26
Марко Рог
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
3-2-3-2
1
Асенхо
27
Гонсалес
23
Бонера
4
Руис
23
Педраса
2
Гаспар
8
Касорла
10
Иборра
35
Касерес
9
Экамби
70
Бакка
4-1-1-2-2
31
Вацлик
16
Навас
24
Кьер
21
Гомес
8
Вебер
10
Амаду
16
Меса
20
Васкес
10
Промес
16
Эль-Хаддади
19
Силва
23
Бонера
26
Мори
26
Мори
23
Бонера
35
Касерес
8
Морланес
8
Морланес
35
Касерес
70
Бакка
8
Форнальс
8
Форнальс
70
Бакка
24
Кьер
18
Эскудеро
18
Эскудеро
24
Кьер
16
Навас
7
Сарабия
7
Сарабия
16
Навас
20
Васкес
10
Бен-Йеддер
10
Бен-Йеддер
20
Васкес
Остались в запасе
Вильярреал
Севилья
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
12
Хуан Сориано
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
26
Марко Рог
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
7
Жерар Морено
ЦФ
Остались в запасе
12
Хуан Сориано
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
26
Марко Рог
ЦП
Главный тренер
Иньиго Перес
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Вильярреал - Севилья
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
0 : 0
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
Вильярреал
Севилья
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
19:20
Ла Лига: шансы «Барселоны» и «Вильярреала» на победу в матче 13-го тура
09:04
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:32
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
Ла Лига: шансы «Барселоны» и «Вильярреала» на победу в матче 13-го тура
09:04
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
2
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
19:20
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:32
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+