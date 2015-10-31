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Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Севилья
Вильярреал - Севилья: обзор матча 31 октября 2015
Вильярреал
31.10.2015, суббота, 20:15
Испания. Примера, 10 тур
2 : 1
Завершен
Севилья
25'
М. Гаспар
61'
С. Бакамбу
76'
Ф. Льоренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Севилья
Желтая карточка
В. Руис
90'
+4
87'
Желтая карточка
Е. Коноплянка
Замена
Д. Бонера
️️️️
Э. Байи
84'
Желтая карточка
Х. Коста
82'
76'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Льоренте
Пас отдал
Е. Коноплянка
Замена
М. Науэль
️️️️
С. Бакамбу
73'
70'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
В. Иборра
Замена
Т. Пина
️️️️
М. Тригерос
65'
63'
Желтая карточка
А. Рами
62'
Замена
С. Н'Зонзи
️️️️
Коке
62'
Замена
Ф. Фильо Мариано
️️️️
М. Крон-Дели
ГОЛ! 2:0!
С. Бакамбу
Пас отдал
Д. Суарес
61'
Желтая карточка
Р. Сольдадо
50'
Желтая карточка
С. Бакамбу
32'
29'
Желтая карточка
В. Иборра
ГОЛ! 1:0!
М. Гаспар
25'
Желтая карточка
Э. Байи
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
21
Бруно
ЦП
6
Джонатан
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
7
Витоло
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
14
Саму
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-3-1-2
23
Ареоля
24
Коста
4
Руис
3
Байи
2
Гаспар
21
Бруно
6
Джонатан
14
Тригерос
4
Суарес
94
Бакамбу
9
Сольдадо
4-1-2-2-1
15
Серхио Рико
23
Коке
23
Рами
15
Колоджейчак
14
Тремулинас
20
Крыховяк
10
Иборра
7
Крон-Дели
22
Коноплянка
7
Витоло
9
Гамейро
3
Байи
23
Бонера
23
Бонера
3
Байи
14
Тригерос
17
Пина
17
Пина
14
Тригерос
94
Бакамбу
77
Науэль
77
Науэль
94
Бакамбу
7
Крон-Дели
25
Мариано
25
Мариано
7
Крон-Дели
23
Коке
15
Н'Зонзи
15
Н'Зонзи
23
Коке
10
Иборра
12
Льоренте
12
Льоренте
10
Иборра
Остались в запасе
Вильярреал
Севилья
25
Мариано Барбоса
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
14
Саму
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
14
Саму
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Вильярреал - Севилья
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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