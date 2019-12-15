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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Вильярреал
Севилья - Вильярреал: обзор матча 15 декабря 2019
Севилья
15.12.2019, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 17 тур
1 : 2
Завершен
Вильярреал
61'
М. Эль-Хаддади
13'
Р. Альбиоль
74'
К. Токо Экамби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Вильярреал
Желтая карточка
Д. Карлос
90'
+3
74'
ГОЛ! 1:2!
К. Токо Экамби
Пас отдал
М. Тригерос
Желтая карточка
О. Торрес
63'
ГОЛ! 1:1!
М. Эль-Хаддади
Пас отдал
С. Регилон
61'
13'
ГОЛ! 0:1!
Р. Альбиоль
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандо
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
20
Франко Васкес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Вильярреал
1
Андрес
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
8
Мануэль Морланес
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
3-1-3-1-2
31
Вацлик
3
Регилон
34
Карлос
16
Навас
5
Фернандо
8
Торрес
11
Банега
23
Карришу
20
Васкес
26
де Йонг
16
Эль-Хаддади
4-3-2-1
1
Асенхо
2
Гаспар
14
Торрес
39
Альбиоль
6
Кинтилья
99
Ангисса
14
Тригерос
10
Иборра
21
Чуквуэзе
16
Гомес
7
Морено
Остались в запасе
Севилья
Вильярреал
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
1
Андрес
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Остались в запасе
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
1
Андрес
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Севилья - Вильярреал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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