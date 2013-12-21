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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Севилья
Вильярреал - Севилья: обзор матча 21 декабря 2013
Вильярреал
21.12.2013, суббота, 19:00
Испания. Примера, 17 тур
1 : 2
Завершен
Севилья
88'
Ж. Пербе (П)
24'
Кала
71'
К. Бакка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Севилья
Желтая карточка
Х. Перейра
90'
+2
90'
Желтая карточка
Бету
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ж. Пербе
88'
86'
Красная карточка
Кала
84'
Замена
К. Гамейро
️️️️
К. Бакка
76'
Желтая карточка
В. Иборра
74'
Замена
Х. Самперио
️️️️
Х. Антонио Рейес
Замена
Х. Перейра
️️️️
Бруно
73'
71'
ГОЛ! 0:2!
К. Бакка
69'
Желтая карточка
Коке
Замена
Ж. Пербе
️️️️
И. Уче
67'
Желтая карточка
Г. Паулиста
58'
Желтая карточка
И. Уче
55'
51'
Желтая карточка
Д. Карришу
Замена
Т. Пина
️️️️
Х. Акино
46'
24'
ГОЛ! 0:1!
Кала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
21
Бруно
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
30
Эрнан Перес
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Севилья
34
Бету
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
24
Жереми Пербе
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
16
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
10
Брайан Рабельо
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
4-3-3
1
Асенхо
24
Коста
3
Паулиста
37
Мусаккио
2
Гаспар
21
Бруно
14
Тригерос
20
Акино
10
Дос Сантос
14
Уче
30
Перес
4-4-1-1
34
Бету
23
Коке
17
Фасио
16
Кала
3
Наварро
23
Карришу
10
Иборра
11
Ракитич
19
Рейес
7
Витоло
70
Бакка
20
Акино
17
Пина
17
Пина
20
Акино
21
Бруно
9
Перейра
9
Перейра
21
Бруно
14
Уче
24
Пербе
24
Пербе
14
Уче
19
Рейес
29
Самперио
29
Самперио
19
Рейес
70
Бакка
9
Гамейро
9
Гамейро
70
Бакка
Остались в запасе
Вильярреал
Севилья
16
Мойзес Гомес
ЛВ
12
Хуан Карлос
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
16
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
10
Брайан Рабельо
ЦП
13
Хави Варас
ВР
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
16
Мойзес Гомес
ЛВ
12
Хуан Карлос
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
Остались в запасе
16
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
10
Брайан Рабельо
ЦП
13
Хави Варас
ВР
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Вильярреал - Севилья
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
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