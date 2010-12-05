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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Севилья
Вильярреал - Севилья: обзор матча 05 декабря 2010
Вильярреал
05.12.2010, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 14 тур
1 : 0
Завершен
Севилья
30'
Нилмар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Севилья
Замена
А. Альфаро
️️️️
Д. Зокора
Замена
М. Рубен
️️️️
Д. Росси
Замена
Х. Капдевила
️️️️
Кани
Желтая карточка
Бруно
Желтая карточка
М. Касерес
Замена
Б. Валеро
️️️️
С. Касорла
Желтая карточка
Д. Росси
Замена
Д. Капель
️️️️
Х. Карлос
Замена
А. Негредо
️️️️
Ромарик
Желтая карточка
Ф. Кануте
Желтая карточка
М. Мусаккио
ГОЛ! 1:0!
Нилмар
Пас отдал
Д. Росси
Желтая карточка
Д. Зокора
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛП
19
Маркос Сенна
(К)
ЦП
21
Бруно
ЦП
8
Кани
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
7
Нилмар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Севилья
25
Андрес Палоп
(К)
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
8
Диего Перотти
ЛВ
5
Ромарик
ЦП
16
Дидье Зокора
ЦП
8
Лука Чигарини
АП
11
Хосе Карлос
ПВ
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
15
Марко Рубен
ЦФ
17
Жози Алтидор
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
11
Ренато
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
15
Родри
ЦФ
4-4-2
13
Лопес
21
Катала
2
Гонсало
37
Мусаккио
6
Лопес
8
Касорла
19
Сенна
21
Бруно
8
Кани
7
Нилмар
25
Росси
4-2-3-1
25
Палоп
35
Дабо
4
Касерес
4
Алексис
3
Наварро
5
Ромарик
16
Зокора
11
Хосе Карлос
8
Чигарини
8
Перотти
11
Кануте
8
Кани
6
Капдевила
6
Капдевила
8
Кани
8
Касорла
6
Валеро
6
Валеро
8
Касорла
25
Росси
15
Рубен
15
Рубен
25
Росси
11
Хосе Карлос
17
Капель
17
Капель
11
Хосе Карлос
16
Зокора
20
Альфаро
20
Альфаро
16
Зокора
5
Ромарик
21
Негредо
21
Негредо
5
Ромарик
Остались в запасе
Вильярреал
Севилья
12
Хуан Карлос
ВР
24
Карлос Марчена
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
13
Хави Варас
ВР
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
11
Ренато
ЦП
15
Родри
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
24
Карлос Марчена
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
11
Ренато
ЦП
15
Родри
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Вильярреал - Севилья
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:55 (прямая)
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