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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Вильярреал
Севилья - Вильярреал: обзор матча 03 декабря 2023
Севилья
03.12.2023, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 15 тур
1 : 1
Завершен
Вильярреал
75'
К. Салас
77'
Х. Луис Моралес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Севилья - Вильярреал
Желтая карточка
И. Ракитич
90'
+6
Замена
О. Торрес
️️️️
Фернандо
90'
+4
87'
Замена
Б. Бреретон
️️️️
Х. Луис Моралес
84'
Замена
И. Акомах
️️️️
А. Морено
84'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
Д. Парехо
77'
ГОЛ! 1:1!
Х. Луис Моралес
ГОЛ! 1:0!
К. Салас
Пас отдал
А. Педроса
75'
Замена
К. Салас
️️️️
Т. Ньянзу
72'
71'
Замена
А. Морено
️️️️
А. Альтимира
71'
Замена
Э. Капу
️️️️
С. Комесанья
54'
Желтая карточка
А. Альтимира
Желтая карточка
Х. Санчес
52'
Замена
А. Педроса
️️️️
М. Акунья
46'
Желтая карточка
Д. Соу
45'
+3
45'
Желтая карточка
А. Педраса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
11
Иван Ракитич
(К)
ЦП
11
Доди Лукебакио
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
(К)
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Севилья
1
Рафаэль Ромеро
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
22
Дарио Бенавидес
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
37
Ибрахима Соу
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
11
Рамон Террац
ОП
13
Франсис Коклен
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
2-1-4-2-1
13
Дмитрович
21
Акунья
23
Ньянзу
5
Фернандо
24
Санчес
97
Соу
11
Ракитич
8
Гудель
7
Окампос
11
Лукебакио
21
Эн-Несири
3-2-2-1-2
1
Йоргенсен
39
Альбиоль
8
Фойт
4
Куэнка
2
Альтимира
23
Педраса
10
Парехо
14
Комесанья
10
Баэна
25
Моралес
7
Морено
21
Акунья
17
Педроса
17
Педроса
21
Акунья
23
Ньянзу
4
Салас
4
Салас
23
Ньянзу
5
Фернандо
8
Торрес
8
Торрес
5
Фернандо
2
Альтимира
5
Морено
5
Морено
2
Альтимира
14
Комесанья
6
Капу
6
Капу
14
Комесанья
10
Парехо
13
Коклен
13
Коклен
10
Парехо
25
Моралес
22
Бреретон
22
Бреретон
25
Моралес
Морено
11
Акомах
11
Акомах
Морено
Остались в запасе
Севилья
Вильярреал
1
Рафаэль Ромеро
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
22
Дарио Бенавидес
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
37
Ибрахима Соу
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
25
Пепе Рейна
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
11
Рамон Террац
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
1
Рафаэль Ромеро
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
22
Дарио Бенавидес
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
37
Ибрахима Соу
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
11
Рамон Террац
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
Главный тренер
Диего Алонсо
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Севилья - Вильярреал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Исидро Диас де Мера Эскудерос
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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